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22.06.2018 11:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Памятник Солженицыну в Москве установят до конца года

Текст: Сергей Бабкин

Памятник одному из величайших русских писателей Александру Солженицыну установят в центре Москвы до конца года. Такой срок в своем постановлении обозначил мэр города Сергей Собянин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как уже писала "РГ", монумент решили воздвигнуть к 100-летию со дня рождения литератора, которое весь мир отмечает в этом году. Профинансировать создание памятника и его установку решил Русский благотворительный фонд, который носит имя Солженицына. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме относительно быстро согласовала место его размещения - между домами № 11 и 13 на улице Солженицына. Именно здесь, на Таганке, сосредоточены знаковые места для творчества выдающегося писателя и философа. Здесь, например, находится единственный в мире Дом русского зарубежья - культурный центр Москвы и всей страны, в котором библиотечное собрание насчитывает более 130 тысяч томов. В его создании принимал участие сам Солженицын. Совсем недалеко здесь и знаменитый Театр на Таганке. Его художественным руководителем долгие годы был один из крупнейших театральных реформаторов Юрий Любимов, с ним Солженицын близко дружил.

Планы увековечить память Солженицына были приняты поначалу неоднозначно. Довольно бурные дискуссии развернулись и в столичном парламенте, и в соцсетях. В конце концов, большинство народных избранников осенью прошлого года одобрило установку памятника. "Солженицын прошел Великую Отечественную войну, имеет ордена, медали, - напомнил заместитель председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Антон Палеев. - Безусловно, это человек непростой судьбы, которая шла как бритва по граням человеческих жизней и эпох. Этот монумент - напоминание о жизни и судьбе очень сложного, но выдающегося человека, который оставил после себя большое количество литературных произведений. Памятник Солженицыну крайне важен для тех молодых ребят, которые действительно изучают историю - противоречивую, неоднозначную, где нет и не может быть одной-единственной согласительной фигуры".

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Критики идеи неоднократно говорили о том, что никто не будет спрашивать самих жителей центра, нравится ли им идея. Но на самом деле в апреле этого года власти провели собрание населения Таганского района. Что очень важно - встреча проходила именно в Доме русского зарубежья. По итогам тайного голосования решение установить памятник было принято окончательно. Таким образом, на Таганке появится не только монумент, но и целый культурно-исторический маршрут, связанный с именем Солженицына. Теперь мэр установил крайний срок установки памятника - 31 декабря 2018 года.

Каким именно будет монумент, определило жюри Всероссийского конкурса, объявленного московским Союзом архитекторов по заказу федерального министерства культуры. Было подано более 70 заявок из разных российских регионов, но лучшим признали проект авторского коллектива, которым руководит народный художник России, заслуженный скульптор Андрей Ковальчук.

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