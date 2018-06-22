РФ и Южная Корея создадут платформу для четвертой промышленной революции

После переговоров президентов России и Южной Кореи был подписан внушительный пакет документов в самых разных областях - от инноваций и энергетики до соцзащиты и спорта. Так, мэр Москвы Сергей Собянин поставил подпись под меморандумом, подтверждающим планы строительства клиники в Сколково.

Среди документов - меморандум о взаимопонимании о создании российско-корейской инновационной платформы для четвертой промышленной революции; совместное заявление о соглашении о свободной торговле между странами; меморандум о взаимопонимании о создании российско-корейского форума межрегионального сотрудничества; меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области связи и информационно-коммуникационных технологий; меморандум о взаимопонимании о проведении Года культурных обменов в 2020 году; меморандум о сотрудничестве в области физкультуры и спорта; меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области социальной защиты, а также меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области электроэнергетики.

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент госпиталя Бундан Сеульского национального университета Джон Сан Хун подписали меморандум о взаимопонимании между столичным правительством и южнокорейской клиникой. При поддержке московских властей корейские специалисты создадут "Умный госпиталь будущего" в рамках проекта Международного медицинского кластера на территории инноцентра "Сколково". Современная клиника будет специализироваться в области кардиологии, онкологии, реабилитации, травматологии и ортопедии, диагностики и комплексных медосмотрах (чек-ап). Там будет 260 коек и 8 операционных. Помощь смогут получать свыше 26 тысяч пациентов в год.

Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сфере железных дорог; меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области СПГ-бизнеса и соглашение о сотрудничестве с целью создания в Москве диагностического медцентра.

Также лидеры приняли совместное заявление.

