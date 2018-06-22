Названы города с самыми дорогими выпускными платьями

Специалисты сервиса бесплатных объявлений проанализировали рынок праздничных нарядов и выяснили, где продаются самые дорогие платья для выпускного бала.

Анализ рынка показал, что больше всего предложений о продаже публикуется в Москве, следом идет Санкт-Петербург, на третьем месте - Воронеж. Так, средняя цена платья в этом году - 3 595 рублей, хотя возможны значительные отклонения в обе стороны.

Самая высокая средняя стоимость в Липецке - 6 970 рублей. На втором месте Воронеж (6 400 рублей). Третье место по дороговизне занял Владивосток, где средняя цена платья составила 5 790 рублей. Демократичные цены на одноразорвый наряд в Красноярске (3 480), Санкт-Петербурге (3600) и Саратове (3610). Дешевле всего принарядиться на бал можно в Челябинске - там средняя цена платья всего 1970 рублей.

В абсолютном зачете победил Санкт-Петербург - здесь надетый один раз дизайнерский наряд Carmen Marc Valvo, расшитый бисером вручную, предлагают за 60 тысяч рублей.