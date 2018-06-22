Туляки протестируют новый электробус

В Тулу приехал электробус - новый городской пассажирский транспорт, которому не нужна ни электрическая контактная сеть, ни топливо. Его будут две недели тестировать на улицах города, сообщили "РГ" в пресс-службе мэрии.

Новый городской низкопольный электробус из Владимира поступил на предприятие МКП "Тулгорэлектротранс". Тестировать данный вид транспорта транспортники вместе с пассажирами будут на улицах Тулы.

- В течение двух недель туляки смогут проводить так называемый тест-драйв, - говорит глава администрации Тулы Евгений Авилов. - Необходимо будет за это время также оценить работу электробуса на линии, определить затратность на данный вид транспорта, после чего будет проработан вопрос по его приобретению.

В электробусе 30 сидений, а общая вместимость - до 90 человек. По словам производителей, время до полной зарядки батареи - шесть часов. Этого хватает на 200-220 километров. Уверяют, что такого пробега достаточно, чтобы автобус отработал весь день на маршруте и вернулся в парк для ночной зарядки. Насколько это верно и удобно - покажут тесты.

С маршрутом для нового электробуса тульские власти определились: он будет ходить по 12 маршруту троллейбуса до Косой Горы, сообщили в пресс-службе мэрии. Планируется, что уже завтра новый вид транспорта выйдет на линию.