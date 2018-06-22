Новости

Ахмед Муса признан лучшим игроком матча Нигерия - Исландия 20:22
Под Волгоградом в оздоровительном лагере погиб подросток 20:14
После взрыва газа в Татарстане погиб человек, семеро госпитализированы 20:07
Умер поэт и драматург Наум Коржавин 20:03
Трамп продлил санкции против КНДР еще на год 19:45
Александр Домогаров сыграет в "русско-турецких" "Гардемаринах" 19:45
Москвичи встали в "дачных" пробках 19:43
МЧС: Семеро пострадавших при обрушении дома в Татарстане госпитализированы 19:42
Асад назвал переговоры с США пустой тратой времени 19:34
НТВ снимет российскую версию сериала "Фальшивый флаг" 19:24
В мэрии Ялты изъяли документы по делу экс-главы города 19:21
"Единая Россия" рассказала о разговоре с кабмином на пенсионную тему 19:18
В Татарстане из дома, где взорвался газ, спасли троих человек 19:15
Берлинский фестиваль сменил руководство 19:14
Агуэро и Маскерано уйдут из сборной Аргентины после ЧМ-2018 19:00
Первое дерби между "Спартаком" и ЦСКА в новом сезоне пройдет в сентябре 18:57
Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Югре, погиб 18:41
Улица Ильинка в Москве станет пешеходной 23 июня 18:40
Вышел трейлер киберпанка "Зои" с Юэном МакГрегором 18:30
В многоэтажке Татарстана взорвался газ, пострадали четверо 18:23
Лауреат Каннского фестиваля Ксавье Долан сыграет во второй части "Оно" 18:15
В Екатеринбург прилетели сборные Японии и Сенегала 18:10
СК начал проверку после жесткой посадки Ми-2 в Югре 18:09
Видео: Селена Гомез снялась в сюрреалистичном хорроре 18:05
В Рязани сгорела крыша многоэтажного дома 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Тест: Как правильно загорать на солнце
Тест: Как правильно загорать на солнце
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
22.06.2018 18:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Улица Ильинка в Москве станет пешеходной 23 июня

Текст: Светлана Батова

С вечера субботы, 23 июня, улица Ильинка в Москве станет пешеходной до утра воскресенья.

Как сообщили "РГ" в информцентре департамента транспорта города, движение по Ильинке закроют в 16-00 завтра, 23 июня до 07-00 воскресенья, 24 июня.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Оркестр Большого театра даст бесплатный концерт на Театральной площади

Как уточняется, перекрытия связаны с "праздничными мероприятиями".

Завтра в Москве проходит выпускной вечер. Основные столичные празднества развернутся в Парке Горького, но многие выпускники отправятся по традиции и на Красную площадь.

Ожидается особенно много людей - со вчерашнего дня там работает футбольный фестиваль, во время которого на Ильинке расширили пешеходную зону за счет парковочных мест.

Экономика Транспорт В регионах

Главное сегодня

Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза
Трамп продлил санкции против КНДР еще на год
При отборе проб в Сирии и в "деле Скрипалей" были допущены ошибки
В Донбассе приговорили Порошенко к пожизненному заключению
Асад назвал переговоры с США пустой тратой времени