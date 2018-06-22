Улица Ильинка в Москве станет пешеходной 23 июня

С вечера субботы, 23 июня, улица Ильинка в Москве станет пешеходной до утра воскресенья.

Как сообщили "РГ" в информцентре департамента транспорта города, движение по Ильинке закроют в 16-00 завтра, 23 июня до 07-00 воскресенья, 24 июня.

Как уточняется, перекрытия связаны с "праздничными мероприятиями".

Завтра в Москве проходит выпускной вечер. Основные столичные празднества развернутся в Парке Горького, но многие выпускники отправятся по традиции и на Красную площадь.

Ожидается особенно много людей - со вчерашнего дня там работает футбольный фестиваль, во время которого на Ильинке расширили пешеходную зону за счет парковочных мест.