В Калуге возложили цветы к Вечному огню

22 июня на площади Победы состоялось торжественное возложение цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Почтили память павших руководители города, ветераны и труженики тыла, учащиеся калужских школ.

Принял участие в церемонии и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

- Сегодня "День памяти и скорби", в четыре часа утра ветераны и жители нашего города приняли участие в акции "Свеча памяти", - рассказал Александр Иванов, - сегодня мы возлагаем цветы к Вечному огню и отдаём дань памяти тем, кто отдал свои жизни за освобождение нашей Родины. Мой отец - участник Великой Отечественной войны, он рассказывал мне о том, как началась эта ужасная война и сегодня наш долг - сделать всё необходимое для сохранения нашего хрупкого мира. Мы неустанно повторяем простые и понятные слова "Пусть всегда будет мирное небо над головой"!