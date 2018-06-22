В Рязани сгорела крыша многоэтажного дома

В Рязани потушили крупный пожар в многоэтажном доме. Эвакуировано 50 человек, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о горящей крыше четырехэтажного жилого дома на улице Грибоедова поступило к спасателям в 15.30. На борьбу с огнем выехали восемь пожарных расчетов и три автолестницы. В 15.53 пожар был локализован, в 16.26 - полностью ликвидирован.

- Огонь уничтожил крышу по всей площади дома, 720 квадратных метров, причины пожара устанавливаются, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.