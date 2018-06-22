В России появился памятник погибшим в ВОВ военным прокурорам и следователям

В Москве в торжественной обстановке открыли первый в России памятник, посвященный памяти павших военных прокуроров и следователей. Бронзовая скульптурная композиция, как, в принципе, несложно догадаться, установлена на территории Главной военной прокуратуры РФ.

Автор памятника, народный художник Российской Федерации Владимир Суровцев, постарался успеть выполнить работу в срок до Дня памяти и скорби. Сама идея его возведения принадлежит ветеранской организации ГВП. Это они, бывшие прокуроры и нынешние военные пенсионеры из Региональной общественной организацией ветеранов Главной военной прокуратуры, решили увековечить память павших товарищей, а действующий главный военный прокурор Валерий Петров эту идею поддержал.

Место также выбирать долго не пришлось - внутренний двор центрального здания ГВП, что недалеко от метро Фрунзенская. Памятник создан на добровольные пожертвования.

Однако сегодняшнее торжественное мероприятие - это уже кульминация большой работы, которая началась три года назад. За эти годы ветераны провели колоссальную работу в архивах и установили, что в ходе Великой Отечественной войны военные прокуроры и следователи РККА потеряли столько своих сотрудников, что ими можно было бы укомплектовать 145 стрелковых дивизий. Учитывая, что следователи и прокуроры все-таки были не бойцы передовой - это очень много. Количество убитых, умерших от ран и пропавших без вести работников составило почти 2 тысячи человек. Эта цифра выглядит вроде бы небольшой на фоне колоссальных потерь всего советского народа в войне. Но это только на первый взгляд. Существенность потерь можно понять только, зная тот факт, что весь штат органов военной прокуратуры в годы войны составлял около 5 тысяч работников.

За отвагу и личный героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, тысячи работников военной прокуратуры были удостоены высоких государственных наград. Одиннадцати фронтовикам, проходившим послевоенные годы службу в органах военной прокуратуры, было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. И тем не менее, до настоящего времени в стране не существовало ни одного монумента, символизирующего героический образ военного прокурора и военного следователя. И вот теперь это пробел исправлен. Во внутреннем дворе ГВП на гранитном постаменте навечно застыла 2,5-метровая бронзовая фигура офицера во фронтовой шинели с погонами капитана юстиции. В правой руке он сжимает автомат ППШ, а левой открывает полевую сумку с процессуальными документами.

- Памятник символизирует доблестное исполнение офицерами военной юстиции своего воинского и профессионального долга на полях сражений Великой Отечественной войны. Мемориал станет достойным местом для приведения военных прокуроров и следователей к присяге и оказания почестей павшим и оставшимся в живых коллегам, приблизившим нашу Победу, - сообщил корреспонденту "РГ" главный военный прокурор страны Валерий Петров.

Открывая церемонию, Валерий Петров также отметил, что сегодняшнее торжественное мероприятие - это дань уважения бессмертному подвигу, а сам монумент символизирует героизм и силу духа военного поколения, и отныне это место станет священным для нынешнего и следующих поколений военных прокуроров и следователей страны.

В церемонии открытия помимо него приняли участие также председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, заместители Главного военного прокурора, руководители структурных подразделений и работники Главной военной прокуратуры, военные прокуроры округов и флотов, представители Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ, ветераны Великой Отечественной войны и органов военной прокуратуры, а также руководители и сотрудники Главного военного следственного управления СКР.