В России появился памятник погибшим в ВОВ военным прокурорам и следователям

Новости

Ахмед Муса признан лучшим игроком матча Нигерия - Исландия 20:22
Под Волгоградом в оздоровительном лагере погиб подросток 20:14
После взрыва газа в Татарстане погиб человек, семеро госпитализированы 20:07
Умер поэт и драматург Наум Коржавин 20:03
Трамп продлил санкции против КНДР еще на год 19:45
Александр Домогаров сыграет в "русско-турецких" "Гардемаринах" 19:45
Москвичи встали в "дачных" пробках 19:43
МЧС: Семеро пострадавших при обрушении дома в Татарстане госпитализированы 19:42
Асад назвал переговоры с США пустой тратой времени 19:34
НТВ снимет российскую версию сериала "Фальшивый флаг" 19:24
В мэрии Ялты изъяли документы по делу экс-главы города 19:21
"Единая Россия" рассказала о разговоре с кабмином на пенсионную тему 19:18
В Татарстане из дома, где взорвался газ, спасли троих человек 19:15
Берлинский фестиваль сменил руководство 19:14
Агуэро и Маскерано уйдут из сборной Аргентины после ЧМ-2018 19:00
Первое дерби между "Спартаком" и ЦСКА в новом сезоне пройдет в сентябре 18:57
Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Югре, погиб 18:41
Улица Ильинка в Москве станет пешеходной 23 июня 18:40
Вышел трейлер киберпанка "Зои" с Юэном МакГрегором 18:30
В многоэтажке Татарстана взорвался газ, пострадали четверо 18:23
Лауреат Каннского фестиваля Ксавье Долан сыграет во второй части "Оно" 18:15
В Екатеринбург прилетели сборные Японии и Сенегала 18:10
СК начал проверку после жесткой посадки Ми-2 в Югре 18:09
Видео: Селена Гомез снялась в сюрреалистичном хорроре 18:05
В Рязани сгорела крыша многоэтажного дома 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Тест: Как правильно загорать на солнце
Тест: Как правильно загорать на солнце
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
22.06.2018 18:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В России появился памятник погибшим в ВОВ военным прокурорам и следователям

Текст: Тимофей Борисов
Фото: Александр Корольков
В Москве в торжественной обстановке открыли первый в России памятник, посвященный памяти павших военных прокуроров и следователей. Бронзовая скульптурная композиция, как, в принципе, несложно догадаться, установлена на территории Главной военной прокуратуры РФ.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
ФСБ определит, какую технику считать шпионской

Автор памятника, народный художник Российской Федерации Владимир Суровцев, постарался успеть выполнить работу в срок до Дня памяти и скорби. Сама идея его возведения принадлежит ветеранской организации ГВП. Это они, бывшие прокуроры и нынешние военные пенсионеры из Региональной общественной организацией ветеранов Главной военной прокуратуры, решили увековечить память павших товарищей, а действующий главный военный прокурор Валерий Петров эту идею поддержал.

Место также выбирать долго не пришлось - внутренний двор центрального здания ГВП, что недалеко от метро Фрунзенская. Памятник создан на добровольные пожертвования.

Однако сегодняшнее торжественное мероприятие - это уже кульминация большой работы, которая началась три года назад. За эти годы ветераны провели колоссальную работу в архивах и установили, что в ходе Великой Отечественной войны военные прокуроры и следователи РККА потеряли столько своих сотрудников, что ими можно было бы укомплектовать 145 стрелковых дивизий. Учитывая, что следователи и прокуроры все-таки были не бойцы передовой - это очень много. Количество убитых, умерших от ран и пропавших без вести работников составило почти 2 тысячи человек. Эта цифра выглядит вроде бы небольшой на фоне колоссальных потерь всего советского народа в войне. Но это только на первый взгляд. Существенность потерь можно понять только, зная тот факт, что весь штат органов военной прокуратуры в годы войны составлял около 5 тысяч работников.

Фото: depositphotos.com
ФСБ и МВД ликвидировали подпольных оружейников в 14 регионах России

За отвагу и личный героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, тысячи работников военной прокуратуры были удостоены высоких государственных наград. Одиннадцати фронтовикам, проходившим послевоенные годы службу в органах военной прокуратуры, было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. И тем не менее, до настоящего времени в стране не существовало ни одного монумента, символизирующего героический образ военного прокурора и военного следователя. И вот теперь это пробел исправлен. Во внутреннем дворе ГВП на гранитном постаменте навечно застыла 2,5-метровая бронзовая фигура офицера во фронтовой шинели с погонами капитана юстиции. В правой руке он сжимает автомат ППШ, а левой открывает полевую сумку с процессуальными документами.

- Памятник символизирует доблестное исполнение офицерами военной юстиции своего воинского и профессионального долга на полях сражений Великой Отечественной войны. Мемориал станет достойным местом для приведения военных прокуроров и следователей к присяге и оказания почестей павшим и оставшимся в живых коллегам, приблизившим нашу Победу, - сообщил корреспонденту "РГ" главный военный прокурор страны Валерий Петров.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге установят памятник пограничникам

Открывая церемонию, Валерий Петров также отметил, что сегодняшнее торжественное мероприятие - это дань уважения бессмертному подвигу, а сам монумент символизирует героизм и силу духа военного поколения, и отныне это место станет священным для нынешнего и следующих поколений военных прокуроров и следователей страны.

В церемонии открытия помимо него приняли участие также председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, заместители Главного военного прокурора, руководители структурных подразделений и работники Главной военной прокуратуры, военные прокуроры округов и флотов, представители Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ, ветераны Великой Отечественной войны и органов военной прокуратуры, а также руководители и сотрудники Главного военного следственного управления СКР.

Власть Безопасность Правоохранительная система Общество История В регионах

Главное сегодня

Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза
Трамп продлил санкции против КНДР еще на год
При отборе проб в Сирии и в "деле Скрипалей" были допущены ошибки
В Донбассе приговорили Порошенко к пожизненному заключению
Асад назвал переговоры с США пустой тратой времени