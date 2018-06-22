Вяземский "Дулаг-184" стал местом памяти 70 тысяч погибших в немецком плену

22 июня в полдень на месте массовых захоронений бойцов и командиров Красной Армии, а также мирных жителей, ставших жертвами немецкого пересыльного лагеря "Дулаг-184" в городе Вязьма Смоленской области, пройдут траурные мероприятия.

Как сообщили "РГ" в Российском военно-историческом обществе (РВИО), почтить память погибших приедут их родные и близкие из многих регионов России и Республики Беларусь.

Созданный фашистами пересыльный лагерь "Дулаг-184" действовал с 1941 по 1943 годы. В октябре-декабре 41-го немцы согнали сюда и удерживали наших военных, в том числе раненых и больных, попавших той осенью в окружение и не сумевших выйти из Вяземского котла. Большую часть пленных оставили прямо на обнесенном колючей проволокой пустыре - под дулами пулеметов на сторожевых вышках. Другим позволили "разместиться" в недостроенных сооружениях авиационного завода - без крыши, окон и дверей.

Умерших от ран, инфекций, истощения и расстрелянных без суда хоронили в наспех вырытых погребальных рвах. Это выяснилось летом 43-го, когда после освобождения Вязьмы было проведено обследование территории. Тогда обнаружили и частично вскрыли 45 погребальных рвов - каждый сто метров в длину и четыре в ширину. По нынешним, уточненным данным Минбороны, численность погребенных на месте вяземского "Дулага-184" и рядом с ним может превышать 70 тысяч человек. С наибольшей достоверностью, по обнаруженным недавно спискам трех лазаретов при этом пересыльном лагере, установлены имена 4 тысяч погибших и захороненных на вяземской земле.

Много лет родственники тех, кто канул в небытие где-то под Вязьмой, добивались достойного увековечения их памяти: просили федеральные ведомства и власти Смоленской области облагородить территорию массовых захоронений и возвести траурный мемориал. Была долгая переписка и даже разбирательства в судах. И только в 2014 году при деятельном участии Российского военно-исторического общества на месте массовых захоронений в Вязьме был, наконец, открыт Мемориал памяти советских военнопленных, мученически погибших в лагере "Дулаг-184".

Сегодня, чтобы отдать долг памяти погибшим, у мемориала соберутся семьи из Беларуси и многих российских регионов: Алтая, Башкортостана, Коми, а также из Нижегородской, Тверской, Свердловской, Челябинской областей, Москвы, Торжка, Тулы и Тюмени. Самыми юными участниками церемонии станут воспитанники военно-исторического лагеря РВИО "Бородино".

После церемонии возложения венков и цветов к мемориалу родным будет представлена и вручена книга "АД-184. Советские военнопленные, бывшие узники вяземских "дулагов", вспоминают". В ней обобщены результаты международной исследовательской работы по установлению имен и судеб узников, увековечению их памяти, поиску родственников. На этот день откликнулись семьи более 500 погибших.

По словам редакторов-составителей, издание содержит воспоминания бывших военнопленных, свидетельства очевидцев и участников тех страшных событий. Впервые приведены уточненные списки погибших в "Дулаге-184" военнослужащих и мирных граждан, фотографии советских бойцов и командиров, военврачей 40-х годов, семейные воспоминания, присланные потомками героев, уникальные документы из военных и частных архивов. Одна из глав книги основана на исследовании немецких документов по истории вяземских пересыльных лагерей и переведенных на русский язык.

Как заключают уже знакомые с книгой "АД-184" архивисты и поисковики, в ней представлена история вяземской трагедии, которая до сих пор не получила должного освещения.