Вяземский "Дулаг-184" стал местом памяти 70 тысяч погибших в немецком плену

Новости

В Ростове-на-Дону открылся центр ядерной медицины 14:08
В Подмосковье начались поиски поставщиков для завода Mercedes 14:07
Еще в двух районах Крыма ввели режим ЧС из-за засухи 13:57
Врачи рассказали, как пережить надвигающуюся жару 13:55
Лукашенко не исключил появление "помещиков" на селе 13:52
В Тюмени начата проверка после инцидента с самолетом 13:45
При отборе проб в Сирии и в "деле Скрипалей" были допущены ошибки 13:41
В Кремле не ответили на вопрос о встрече Путина и Болтона 13:39
Туляки протестируют новый электробус 13:36
Аграриям компенсируют финансовые потери из-за повышения цен на топливо 13:34
В Кремле не стали раскрывать детали возможной встречи Путина и Трампа 13:30
Путин пока не планирует посещать матч Россия-Уругвай 13:26
Стало известно, когда Дзагоев вернется в общую группу сборной России 13:25
Названы города с самыми дорогими выпускными платьями 13:25
Неизвестный ранил ножом восемь человек в Китае 13:21
Подготовку покушения на Януковича в 2014 году вновь подтвердили 13:19
Лукашенко требует зримых прорывов в агропроме страны 13:19
В Ингушетии обнаружены останки бойцов Красной армии 13:17
Новый Ford Focus научили перепрыгивать через ямы 13:11
У главы аппарата правительства появился новый заместитель 13:06
Премьер Японии впервые за 40 лет посетит Иран 13:03
В Воронеже испытали лазерное зажигание для многоразовой ракеты 12:59
Таиланд назвали самой опасной страной для туристов 12:59
Саудовская Аравия пыталась уговорить Иран на новые условия сделки ОПЕК+ 12:57
Сампаоли получит 20 млн долларов при увольнении из сборной Аргентины 12:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как России не отстать в цифровой гонке
Как России не отстать в цифровой гонке
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
22.06.2018 12:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вяземский "Дулаг-184" стал местом памяти 70 тысяч погибших в немецком плену

Текст: Александр Емельяненков
22 июня в полдень на месте массовых захоронений бойцов и командиров Красной Армии, а также мирных жителей, ставших жертвами немецкого пересыльного лагеря "Дулаг-184" в городе Вязьма Смоленской области, пройдут траурные мероприятия.
Мемориал в Вязьме на месте захоронений погибших в пересыльном лагере "Дулаг-184". Фото: Из архива РВИО Мемориал в Вязьме на месте захоронений погибших в пересыльном лагере "Дулаг-184". Фото: Из архива РВИО
Мемориал в Вязьме на месте захоронений погибших в пересыльном лагере "Дулаг-184". Фото: Из архива РВИО

Как сообщили "РГ" в Российском военно-историческом обществе (РВИО), почтить память погибших приедут их родные и близкие из многих регионов России и Республики Беларусь.

Созданный фашистами пересыльный лагерь "Дулаг-184" действовал с 1941 по 1943 годы. В октябре-декабре 41-го немцы согнали сюда и удерживали наших военных, в том числе раненых и больных, попавших той осенью в окружение и не сумевших выйти из Вяземского котла. Большую часть пленных оставили прямо на обнесенном колючей проволокой пустыре - под дулами пулеметов на сторожевых вышках. Другим позволили "разместиться" в недостроенных сооружениях авиационного завода - без крыши, окон и дверей.

Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости
Минобороны рассекретило и опубликовало документы о первых днях войны

Умерших от ран, инфекций, истощения и расстрелянных без суда хоронили в наспех вырытых погребальных рвах. Это выяснилось летом 43-го, когда после освобождения Вязьмы было проведено обследование территории. Тогда обнаружили и частично вскрыли 45 погребальных рвов - каждый сто метров в длину и четыре в ширину. По нынешним, уточненным данным Минбороны, численность погребенных на месте вяземского "Дулага-184" и рядом с ним может превышать 70 тысяч человек. С наибольшей достоверностью, по обнаруженным недавно спискам трех лазаретов при этом пересыльном лагере, установлены имена 4 тысяч погибших и захороненных на вяземской земле.

Много лет родственники тех, кто канул в небытие где-то под Вязьмой, добивались достойного увековечения их памяти: просили федеральные ведомства и власти Смоленской области облагородить территорию массовых захоронений и возвести траурный мемориал. Была долгая переписка и даже разбирательства в судах. И только в 2014 году при деятельном участии Российского военно-исторического общества на месте массовых захоронений в Вязьме был, наконец, открыт Мемориал памяти советских военнопленных, мученически погибших в лагере "Дулаг-184".

Сегодня, чтобы отдать долг памяти погибшим, у мемориала соберутся семьи из Беларуси и многих российских регионов: Алтая, Башкортостана, Коми, а также из Нижегородской, Тверской, Свердловской, Челябинской областей, Москвы, Торжка, Тулы и Тюмени. Самыми юными участниками церемонии станут воспитанники военно-исторического лагеря РВИО "Бородино".

Фото: depositphotos.com
Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам, где продавали награды ВОВ

После церемонии возложения венков и цветов к мемориалу родным будет представлена и вручена книга "АД-184. Советские военнопленные, бывшие узники вяземских "дулагов", вспоминают". В ней обобщены результаты международной исследовательской работы по установлению имен и судеб узников, увековечению их памяти, поиску родственников. На этот день откликнулись семьи более 500 погибших.

По словам редакторов-составителей, издание содержит воспоминания бывших военнопленных, свидетельства очевидцев и участников тех страшных событий. Впервые приведены уточненные списки погибших в "Дулаге-184" военнослужащих и мирных граждан, фотографии советских бойцов и командиров, военврачей 40-х годов, семейные воспоминания, присланные потомками героев, уникальные документы из военных и частных архивов. Одна из глав книги основана на исследовании немецких документов по истории вяземских пересыльных лагерей и переведенных на русский язык.

Как заключают уже знакомые с книгой "АД-184" архивисты и поисковики, в ней представлена история вяземской трагедии, которая до сих пор не получила должного освещения.

Общество История В регионах

Главное сегодня

При отборе проб в Сирии и в "деле Скрипалей" были допущены ошибки
Власти Ирана допустили выход из ядерной сделки
Выплаты вкладчикам Мосуралбанка начнутся не позднее 6 июля
В Донбассе приговорили Порошенко к пожизненному заключению
В ЕР прокомментировали введение Киевом санкций против партии