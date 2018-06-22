Водителей предупредили о дачных пробках

Столичный центр организации дорожного движения предупредил водителей о предстоящих сегодня дачных пробках и попросил сдвинуть время выезда из города.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ЦОДД, массовые затруднения на вылетных магистралях ожидаются начиная с 16:00. Уже сейчас стало больше выезжающего транспорта - в хорошую погоду, установившуюся в столичном регионе, количество желающих попасть за город увеличивается.

Самое плотное движение прогнозируется в период с 16:00 до 20:00 на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевском и Ленинградском шоссе и Волгоградском проспекте. Сложно будет проехать по Ленинскому проспекту, Ярославскому шоссе, начнут вставать съезды с Садового, Третьего транспортного кольца и МКАД.

Водителям рекомендуют выезжать сегодня либо до 16:00, либо после 22:00, либо перенести отъезд на завтра до 8:30 утра или после 12:00.

Сейчас, по данным сервиса Яндекс.Пробки, в Москве уже пять баллов, много затруднений в центре и на МКАД.