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22.06.2018 08:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Уравняли кошельки

Увеличение МРОТ обесценило квалифицированный труд
Текст: Татьяна Дмитракова
Российская газета - Экономика Дальнего Востока №7597 (134)
После двух изменений - с 1 января и 1 мая 2018 года - минимальный размер оплаты труда суммарно вырос на 43 процента. Теперь работодатель не может платить сотруднику, полностью отработавшему месячную норму, меньше 11163 рублей. На Дальнем Востоке эта сумма еще выше благодаря районным коэффициентам и процентным надбавкам за деятельность в сложных климатических условиях.
Нивелирование зарплат ставит на одну доску лаборанта и уборщицу. Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости Нивелирование зарплат ставит на одну доску лаборанта и уборщицу. Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости
Нивелирование зарплат ставит на одну доску лаборанта и уборщицу. Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

- Переход на новый МРОТ позволил существенно увеличить минимальный размер оплаты труда, - подчеркнул председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко.

Он привел пример: на юге Сахалина размер заработной платы должен составлять не менее 23,4 тысячи рублей, на севере острова - 29 тысяч, а на Курилах - минимум 31,3 тысячи.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
МРОТ поднял зарплату миллионам россиян

Более того, Конституционный суд РФ постановлением от 7 декабря 2017 года определил, что районный коэффициент и процентная надбавка не включаются в МРОТ, а начисляются на него.

У этих благих решений правительства и КС оказались подводные камни.

Прежде всего вырастут казенные расходы. К примеру, в Амурской области увеличение "минималки" затронуло около 16 тысяч работников бюджетной сферы. Дополнительно на эти цели необходимо 1,6 миллиарда рублей. Пока из федеральной и региональной казны выделено 764 миллиона.

- В Амурской области, как и во многих субъектах РФ, отнесенных в Крайнему Северу или приравненных к нему, очень остро встала проблема обеспечения дифференциации оплаты труда работников бюджетной сферы, - заявил председатель Законодательного собрания Приамурья Константин Дьяконов.

В результате увеличения МРОТ заметно поднимается заработок низкооплачиваемых работников. Как подсчитали члены парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье", по сравнению с уровнем 2016 года минимальная оплата труда увеличилась от 2,8 до 3,9 раза - в зависимости от того, в каком регионе живет человек. Между тем зарплата бюджетников за этот же срок была проиндексирована только на четыре процента (за исключением категорий, вошедших в майские указы 2012 года). И теперь заработная плата многих квалифицированных работников и технического, обслуживающего персонала сравнялась.

Минимальная оплата труда выросла, в зависимости от региона, в 2,8—3,9 раза, тогда как зарплата бюджетников проиндексирована только на четыре процента

- Фактически сжалась тарифная сетка, уменьшился разрыв в оплате труда специалистов и неквалифицированных групп. Пока еще массовое возмущение не началось, но в июле, когда люди получат зарплату и сравнят, следует ожидать волну недовольства, - считает председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко.

По мнению Константина Дьяконова, выход из ситуации - в поднятии оплаты труда более квалифицированных работников на уровень дифференциации.

- Однако в Амурской области - уверен, что и в большинстве субъектов ДФО - собственных бюджетных средств для этого недостаточно, - отметил спикер. - Только в нашем регионе данная проблема затрагивает восемь тысяч работников бюджетной сферы. Чтобы увеличить им зарплату, нужно около 1,3 миллиарда рублей в год.

Фото: depositphotos.com
Регионам выделят дополнительные 16 млрд рублей на повышение МРОТ

Региональные законодатели традиционно попросили денег у федерального центра. На общем собрании парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" решили обратиться к министру финансов РФ "с предложением при формировании федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов рассмотреть возможность оказания субъектам Российской Федерации, на территориях которых применяются районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, дополнительной финансовой помощи на формирование систем оплаты труда работников бюджетного сектора экономики с учетом дифференциации заработной платы работников различных категорий".

Профсоюзные лидеры 11 субъектов РФ искали решение этой же проблемы на V Северной межрегиональной конференции, состоявшейся в Хабаровске.

- Нужно разрабатывать единую для всех тарифную сетку, подобную той, которая действовала раньше, - уверена Галина Кононенко. - Следует по профессионально-квалификационным группам установить минимальные оклады, меньше которых платить нельзя.

Тем временем

Союз "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов" выступил с инициативой пересмотреть порядок начисления дальневосточных и северных надбавок для молодежи. Ранее статья 11 ФЗ-4520-1 от 19 февраля 1993 года устанавливала, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях процентная надбавка к заработной плате выплачивается молодым людям в полном размере с первого дня работы, если они прожили в указанных районах не менее пяти лет. Сейчас они этой льготы лишены и должны заработать надбавку наравне с приезжими из регионов с более комфортными климатическими условиями. Профсоюзы предлагают вернуть данную преференцию.

Экономика Работа Зарплата В регионах

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