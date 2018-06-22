- Переход на новый МРОТ позволил существенно увеличить минимальный размер оплаты труда, - подчеркнул председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко.
Он привел пример: на юге Сахалина размер заработной платы должен составлять не менее 23,4 тысячи рублей, на севере острова - 29 тысяч, а на Курилах - минимум 31,3 тысячи.
Более того, Конституционный суд РФ постановлением от 7 декабря 2017 года определил, что районный коэффициент и процентная надбавка не включаются в МРОТ, а начисляются на него.
У этих благих решений правительства и КС оказались подводные камни.
Прежде всего вырастут казенные расходы. К примеру, в Амурской области увеличение "минималки" затронуло около 16 тысяч работников бюджетной сферы. Дополнительно на эти цели необходимо 1,6 миллиарда рублей. Пока из федеральной и региональной казны выделено 764 миллиона.
- В Амурской области, как и во многих субъектах РФ, отнесенных в Крайнему Северу или приравненных к нему, очень остро встала проблема обеспечения дифференциации оплаты труда работников бюджетной сферы, - заявил председатель Законодательного собрания Приамурья Константин Дьяконов.
В результате увеличения МРОТ заметно поднимается заработок низкооплачиваемых работников. Как подсчитали члены парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье", по сравнению с уровнем 2016 года минимальная оплата труда увеличилась от 2,8 до 3,9 раза - в зависимости от того, в каком регионе живет человек. Между тем зарплата бюджетников за этот же срок была проиндексирована только на четыре процента (за исключением категорий, вошедших в майские указы 2012 года). И теперь заработная плата многих квалифицированных работников и технического, обслуживающего персонала сравнялась.
- Фактически сжалась тарифная сетка, уменьшился разрыв в оплате труда специалистов и неквалифицированных групп. Пока еще массовое возмущение не началось, но в июле, когда люди получат зарплату и сравнят, следует ожидать волну недовольства, - считает председатель Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Галина Кононенко.
По мнению Константина Дьяконова, выход из ситуации - в поднятии оплаты труда более квалифицированных работников на уровень дифференциации.
- Однако в Амурской области - уверен, что и в большинстве субъектов ДФО - собственных бюджетных средств для этого недостаточно, - отметил спикер. - Только в нашем регионе данная проблема затрагивает восемь тысяч работников бюджетной сферы. Чтобы увеличить им зарплату, нужно около 1,3 миллиарда рублей в год.
Региональные законодатели традиционно попросили денег у федерального центра. На общем собрании парламентской ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" решили обратиться к министру финансов РФ "с предложением при формировании федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов рассмотреть возможность оказания субъектам Российской Федерации, на территориях которых применяются районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, дополнительной финансовой помощи на формирование систем оплаты труда работников бюджетного сектора экономики с учетом дифференциации заработной платы работников различных категорий".
Профсоюзные лидеры 11 субъектов РФ искали решение этой же проблемы на V Северной межрегиональной конференции, состоявшейся в Хабаровске.
- Нужно разрабатывать единую для всех тарифную сетку, подобную той, которая действовала раньше, - уверена Галина Кононенко. - Следует по профессионально-квалификационным группам установить минимальные оклады, меньше которых платить нельзя.
Тем временем
Союз "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов" выступил с инициативой пересмотреть порядок начисления дальневосточных и северных надбавок для молодежи. Ранее статья 11 ФЗ-4520-1 от 19 февраля 1993 года устанавливала, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях процентная надбавка к заработной плате выплачивается молодым людям в полном размере с первого дня работы, если они прожили в указанных районах не менее пяти лет. Сейчас они этой льготы лишены и должны заработать надбавку наравне с приезжими из регионов с более комфортными климатическими условиями. Профсоюзы предлагают вернуть данную преференцию.