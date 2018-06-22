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Задуматься о развитии логистики для единственного в России предприятия по добыче брусита заставила правительство Еврейской автономной области перспектива расширения деловых связей с ближайшими иностранными соседями. Сразу несколько компаний из КНР обратились к руководству Кульдурского бруситового рудника с предложением о сотрудничестве.
Бруситовому руднику приходится делить железную дорогу с горнодобывающим предприятием. Фото: Дина Непомнящая/РГ Бруситовому руднику приходится делить железную дорогу с горнодобывающим предприятием. Фото: Дина Непомнящая/РГ
Бруситовому руднику приходится делить железную дорогу с горнодобывающим предприятием. Фото: Дина Непомнящая/РГ

Как рассказали на предприятии, официальных договоров пока не заключили. Но несколько зарубежных фирм живо заинтересовались возможностью экспорта продукции и начали переговоры.

Особенно перспективной могла бы стать возможность реализации сырья, условно называемого браком, но фактически таковым не являющегося. Речь идет об остатках минерала, которые оказались слишком мелкими, чтобы с ними могли в дальнейшем работать российские производители. Китайские специалисты готовы его использовать.

И не только его. Пять сортов брусита позволяют создавать самую разную продукцию - от удобрений до огнеупорных строительных материалов. Эти свойства минерала давно по достоинству оценили многие российские производители.

Фото: depositphotos.com
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- Брусит отправляется потребителям по всей стране, - говорит заместитель генерального директора Русского горно-химического общества Роман Антонишин. - Минерал перерабатывают и готовят для производства различной продукции.

Сотрудничество налажено не только с российскими потребителями, но и с японскими. Так что опыт работы с иностранными партнерами у рудника есть. И перспектива присоединить к их числу Китай показалась руководству заманчивой.

- В КНР сейчас наблюдается тенденция к ужесточению экологического законодательства. Поэтому ряд предприятий, которые раньше занимались добычей, останавливаются до приведения своего производства к экологическим стандартам. Для нас это тот момент, когда можно завоевывать новый рынок, - поясняет Роман Антонишин.

Однако не все складывается так гладко, как хотелось бы. Развитие нового партнерства затормозили собственные логистические возможности предприятия. Вернее, их нехватка.

Сырье транспортируется по железной дороге, которую руднику приходится делить с близлежащим горнодобывающим предприятием. Поэтому бесконечно увеличивать объем отгружаемого товара просто невозможно. Перевозить же груз по автотрассе тоже нельзя: дорога слишком узкая. Беспрепятственно на ней ни грузовая машина не протиснется, ни две легковые не разъедутся. Значит, нужно прокладывать новый маршрут.

Губернатор ЕАО Александр Левинталь уверен, что к проблеме можно подойти и с другой стороны, рассматривая ее как направление для дальнейшего развития инфраструктуры. Глава региона пообещал оказать поддержку добывающему предприятию и посоветовался задуматься о том, чтобы наладить связи не только с КНР, но и с Южной Кореей.

Бесконечно увеличивать объем доставляемого по железной дороге сырья невозможно. Перевозить груз по автотрассе тоже не получится

- Мы заинтересованы в развитии рудника, - подчеркнул Александр Левинталь. - Выход на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона позволит увеличить объемы добычи брусита.

Кстати, показатели работы за прошлый год стали рекордными за всю историю рудника - 300 тысяч тонн продукции. По предварительным расчетам экспертов, если продолжать работать в том же темпе, запасов на Кульдурском месторождении хватит как максимум до 2030 года. Поэтому уже сейчас предприятие начинает работать над тем, чтобы в будущем перекинуть силы на другое - Савкинское - месторождение (на севере Октябрьского района ЕАО), которое в конце 1960-х годов показалось специалистам менее перспективным в плане инфраструктуры, а теперь может дать начало новому этапу развития добывающей отрасли в регионе.

Справка "РГ"

Кульдурское месторождение открыто и разведано в 60-х годах XX века. Месторождение включает в себя две залежи брусититов - Основную и Южную. Промышленные запасы бруситовых руд сосредоточены в Основной залежи. С момента создания - в 1969 году - Кульдурский бруситовый рудник был ориентирован на поставки сырья для производства электротехнического периклаза.

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