В госдуму внесен на рассмотрение законопроект об освобождении от НДФЛ доходов, полученных от реализации бытовой макулатуры. О каких и, главное, чьих доходах может идти речь, выясняли корреспонденты "РГ".

Копятся старые газеты быстро, а вот избавиться от них бывает очень сложно. Фото: Инесса Доценко

"Правда" никому не нужна

Задание редактора подготовить заметку о ситуации со сбором макулатуры в Якутске совпало с давним желанием избавиться от 100 килограммов старых подшивок и вышедших из употребления учебников. Судя по информации на специализированных сайтах, сдать подшивки старых газет и журналов в столице Якутии - не проблема. Можно даже заработать небольшие деньги: от рубля до шести за килограмм. Всюду фигурируют четыре адреса, где принимают бумажный мусор. Однако первый же звонок поставил в тупик.

В компании "Новые экологические технологии" подтвердили, что макулатуру берут.

- Но оплачивать будете вы. Семь рублей за килограмм, - предупредила работница справочной службы.

- Простите, я вам вторсырье с доставкой предлагаю, и я же должен платить?

- Да какое сырье! Мы все это на сжигание принимаем, - посмеялась женщина.

Второй пункт приема найти оказалось невозможно - ни в одной базе данных предприятия с таким названием и адресом нет. Попытка дозвониться до третьего пункта показала, что стационарный телефонный аппарат, номер которого указан на сайте, скорее всего, сам давно покоится на свалке.

Лишь по четвертому адресу и телефон оказался на месте, и пункт приема макулатуры был настоящий.

- Почем принимаете?

- Как почем? - Удивился менеджер предприятия. - Бесплатно. Вы нам привозите мусор, мы его у вас берем. Квиты.

Решив, что отдать бесплатно выгоднее, чем платить за это 700 рублей, я поинтересовался, когда можно привезти свои подшивки.

- Так у вас газетные подшивки? Нет! Только картон и бумагу формата А4. Мы же на переработку отправляем, а там нужен определенный ассортимент.

Мои старые подшивки никому, кроме домочадцев, не мешают. Но в масштабах города неиспользуемая макулатура превратилась в экологическую проблему. И ее надо решать.

В столице Якутии за макулатуру если и дают деньги, то не принимающая сторона, а, напротив, сдающая

Недавно министерство ЖКХ и энергетики Якутии совместно с партнерами (детским центром отдыха "Сосновый бор", отделом экопросвещения и работы с общественностью Министерства охраны природы РС(Я), отделом экологии и обращения с отходами МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства", центром по работе с волонтерами РС(Я) и центром экологического просвещения "Эйгэ") организовали среди городских школ конкурс по сбору ненужной бумаги. Откликнулись семь учебных заведений.

- За короткое время дети собрали примерно тонну. Мы хотели бы продолжить эту работу, но столкнулись с проблемой хранения и транспортировки, - рассказала координатор акции Туяра Новогородова.

За сданную макулатуру победители получили призы и путевки в детский центр отдыха. Эта часть экологической акции выглядит великолепно. Но дальше возникает пикантная ситуация. Собранное переправили в соседний улус, где еще один партнер конкурса, индивидуальный предприниматель наладил выпуск туалетной бумаги. То есть два министерства, муниципальное управление и две общественные организации помогли ИП получить тонну бесплатного вторсырья.

Якутск - город чиновников и студентов. Ежегодно он производит сотни, если не тысячи тонн макулатуры. Но сдать ее с выгодой пока некуда. А если нет хотя бы копеечной выгоды, проще выкинуть в мусорный бак.

Глянец не в тренде

На запрос о пунктах сбора макулатуры во Владивостоке поисковик выдает несколько сайтов. Согласно собранной информации вывозом ненужной бумаги занимается почти два десятка компаний. На деле же - единицы. Часть телефонов отключена, по другим сообщали, что макулатурой они не занимаются. И только четыре компании интересовались, что именно я им предлагаю.

Как выяснилось, килограмм картона стоит два рубля, и сборщики даже готовы сами приехать, но с условием, что будет не менее 50 килограммов. Газеты могут забрать в придачу - бесплатно. Впрочем, если газет много, то за ними тоже приедут, но денег все равно не дадут. А вот что не нужно никому - так это глянцевые журналы.

"Перерабатывать их сложно. Лучше всего, когда будете сдавать картон, предложите их забрать, вам не откажут, вывезут и утилизируют. Или сожгите сами", - посоветовали мне в одной из компаний.

Находящийся вне конкуренции картон, рассказывает директор компании "Чистый двор" Дмитрий Криворучка, уходит на перепродажу.

- Может быть, видели, в крупных супермаркетах работники разбирают и складывают картонные коробки. Потом за ними приезжают машины таких компаний, как наша, и увозят. В Уссурийске их принимает картонный завод. Другой путь - в Китай, - рассказывает он.

Остальную макулатуру по большей части отправляют в Хабаровск, где есть перерабатывающие производства. Но, как говорит Дмитрий Криворучка, его организация сама занимается переработкой: из старых газет и использованной офисной бумаги она производит эковату - теплоизоляционный материал.

Чтобы набрать необходимое для производства количество бумаги, ее ищут целенаправленно, например, в школах, где периодически избавляются от исчерпавших свой ресурс книг, в типографиях, где скапливаются газеты. А недавно полторы тонны использованной бумаги формата А4 вывезли из кампуса ДВФУ.

Несмотря на то что процесс налажен, сейчас предприятие находится на распутье. Дело в грядущих с 1 января 2019 года изменениях, когда на рынок выйдет единый региональный оператор по обращению с отходами. Возьмет ли он все в свои руки или компании останутся работать на рынке, пока не ясно.

- Мы планировали до прихода оператора ставить контейнеры для раздельного сбора мусора под картон и бумагу, даже разработали дизайн-проект. Они бы стояли на контейнерных площадках, и их содержимое вывозилось отдельными машинами. Но из-за неясностей решили повременить, - рассказал собеседник "РГ".

Легче выкинуть, нежели продать

В Хабаровске действует несколько компаний по переработке вторсырья и около десятка пунктов приема макулатуры. Бумагу в них готовы принимать по цене от одного до четырех рублей за килограмм. Однако большинство предприятий берут у населения только большие объемы макулатуры: от центнера и более. Хранить в квартире столько бумаги имеет возможность далеко не каждый. Именно поэтому большинство хабаровчан отправляют прочитанные журналы и газеты не в центры переработки, а в мусорные корзины.

Стимулировать население помогают разовые акции, то и дело проходящие в школах и институтах. Однако основную загрузку перерабатывающим предприятиям обеспечивают промышленные фирмы. Но и те, по словам гендиректора одной из экологических городских компаний Никиты Михалева, недостаточно активны.

- Некоторые из них платят операторам по нескольку тысяч рублей за вывоз вторсырья на мусорные полигоны, при том что мы бесплатно забираем макулатуру своим транспортом. Тем не менее для многих предприятий, имеющих большую прибыль, такие расходы, по-видимому, ничего не значат, - говорит Михалев.

Как считает председатель Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Владимир Сидоров, разовыми акциями по сбору отжившей бумаги делу не поможешь.

- У нас в Хабаровске Законодательной думой приняты правила, которые вменяют в обязанность предприятиям всех форм собственности, находящимся на территории города, сдавать в переработку образующиеся у них отходы в виде макулатуры. Это обязанность компаний, но никто процесс выполнения не контролирует, - поясняет Сидоров.

Культура переработки отходов в соседнем Китае, по его словам, стала мощным толчком для роста экономики страны, создав новые предприятия и дополнительные рабочие места. Так что Хабаровскому краю есть к чему стремиться. Пока в регионе "вторую жизнь" получают не более десяти процентов всех отходов.