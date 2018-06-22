На Совгавань распространят режим свободного порта Владивосток

Государственная Дума утвердила законопроект о распространении режима свободного порта Владивосток (СПВ) на территорию Советско-Гаванского района Хабаровского края. В третьем окончательном чтении инициатива была подержана единогласно - за проект проголосовали 368 депутатов. Теперь он будет передан в Совет Федерации, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Как ранее поясняли специалисты, введение в Совгавани режима СПВ позволит реализовать 15 инвестиционных проектов. Сумма финансовых вложений в них составит 54,5 миллиарда рублей, а объем поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней за восемь лет - около 4,3 миллиарда рублей. Также планируется создание 1815 новых рабочих мест.

Напомним, что первоначально режим СПВ был распространен только в Приморском крае. По мере необходимости к нему присоединяются и другие дальневосточные регионы. Сейчас льготные условия таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования действуют также в Хабаровском крае (Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский) и Чукотском автономном округе (Певек).