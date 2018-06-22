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22.06.2018 05:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае на реке Урми пропал рыбак

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровском крае ищут пропавшего на реке Урми рыбака, сообщает региональное ГУ МЧС.

Накануне в службу спасателей поступила информация о том, что в Хабаровском районе перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми. Предположительно, на нее упало стоявшее на берегу дерево.

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Два человека смогли выбраться на берег самостоятельно, еще один успел зацепиться за бревно, чем спас себе жизнь. Четвертого рыбака унесло сильным течением вниз по реке.

Совершивший авиаразведку экипаж вертолета Ми-8 Хабаровского авиационного-спасательного авиацентра МЧС России с полицейскими на борту обнаружил обломки моторки.

"Спасатели с применением десантирования на лебедке, а также с помощью лодки и бензопилы предпринимали попытки подойти ближе и осмотреть ее. Однако из-за сильного течения, большого залома деревьев, скопившемся в этом месте, высокого уровня воды все действия оказались безуспешными", - говорится в сообщении.

К поискам пропавшего также подключили сотрудников филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в ЕАО. Они тщательно осматривают берег и акваторию Урми с лодки.

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