В Хабаровском крае на реке Урми пропал рыбак

В Хабаровском крае ищут пропавшего на реке Урми рыбака, сообщает региональное ГУ МЧС.

Накануне в службу спасателей поступила информация о том, что в Хабаровском районе перевернулась моторная лодка с четырьмя людьми. Предположительно, на нее упало стоявшее на берегу дерево.

Два человека смогли выбраться на берег самостоятельно, еще один успел зацепиться за бревно, чем спас себе жизнь. Четвертого рыбака унесло сильным течением вниз по реке.

Совершивший авиаразведку экипаж вертолета Ми-8 Хабаровского авиационного-спасательного авиацентра МЧС России с полицейскими на борту обнаружил обломки моторки.

"Спасатели с применением десантирования на лебедке, а также с помощью лодки и бензопилы предпринимали попытки подойти ближе и осмотреть ее. Однако из-за сильного течения, большого залома деревьев, скопившемся в этом месте, высокого уровня воды все действия оказались безуспешными", - говорится в сообщении.

К поискам пропавшего также подключили сотрудников филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в ЕАО. Они тщательно осматривают берег и акваторию Урми с лодки.