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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: В зоопарке Приморья собака стала няней тигренка

Текст: Анна Бондаренко

Приморский зоопарк "Садгород" рассказал о необычной дружбе животных - щенка алабая и тигренка Тайгана, недавно переехавшего во Владивосток из Крыма.

"У малыша Тайгана появилась нянька и друг в одном лице. Алабай по имени Адель. Ну и прогулки с Астрой и Алексой никто не отменял", - сообщил представитель зоопарка на странице в Instagram.

Фото: Пресс-служба зоопарка "Чудесный"
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На видео звери играют друг с другом, собака кусает тигренка за хвост, а тот нападает на нее.

Упомянутые Астра и Алекса - молодая львица и тигрица, которая приняла малыша как родная мать.

"Такие милые", умиляются одни пользователи, пока другие пытаются предвосхитить события, задаваясь вопросом: "Пока они в одной весовой категории, а через месяц?". "Через месяц и даже через полгода они так же будут дружить. У нас уже выросли так тигрица Алекса и собака Эльза", - уверяет зоопарк.

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