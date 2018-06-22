Видео: В зоопарке Приморья собака стала няней тигренка

Публикация от ЗООПАРК САДГОРОД ВЛАДИВОСТОК (@zoopark_vl) 20 Июн 2018 в 5:45 PDT

Приморский зоопарк "Садгород" рассказал о необычной дружбе животных - щенка алабая и тигренка Тайгана, недавно переехавшего во Владивосток из Крыма.

"У малыша Тайгана появилась нянька и друг в одном лице. Алабай по имени Адель. Ну и прогулки с Астрой и Алексой никто не отменял", - сообщил представитель зоопарка на странице в Instagram.

На видео звери играют друг с другом, собака кусает тигренка за хвост, а тот нападает на нее.

Упомянутые Астра и Алекса - молодая львица и тигрица, которая приняла малыша как родная мать.

"Такие милые", умиляются одни пользователи, пока другие пытаются предвосхитить события, задаваясь вопросом: "Пока они в одной весовой категории, а через месяц?". "Через месяц и даже через полгода они так же будут дружить. У нас уже выросли так тигрица Алекса и собака Эльза", - уверяет зоопарк.