Двоих пострадавших при обрушении части дома отправят в Казань вертолетом

Вертолет санавиации доставит из Заинска в Казань двоих пострадавших при взрыве газа в жилом доме - женщину и девочку 13 лет, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

"Девочку и женщину готовят к отправке вертолетом в Казань для лечения в Республиканской клинической больнице. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Сейчас врачи работают над тем, чтобы стабилизировать их состояние для отправки", - цитирует ТАСС медиков.

Тем временем всех оставшихся без крова жильцов дома разместили у родственников, а еще один человек находится в пункте временного размещения.

На месте продолжается разбор завалов, работают 44 единицы техники.

Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали при взрыве газового баллона в квартире одного из жилых домов в городе Заинск в Татарстанеhttps://t.co/CwO7hVdKMU#Газ #Взрыв #Татарстан pic.twitter.com/JqL7CrSFod — Пятый канал Новости (@5tv) 22 июня 2018 г.