Двоих пострадавших при обрушении части дома отправят в Казань вертолетом

Вертолет санавиации доставит из Заинска в Казань двоих пострадавших при взрыве газа в жилом доме - женщину и девочку 13 лет, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.
"Девочку и женщину готовят к отправке вертолетом в Казань для лечения в Республиканской клинической больнице. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. Сейчас врачи работают над тем, чтобы стабилизировать их состояние для отправки", - цитирует ТАСС медиков.
Тем временем всех оставшихся без крова жильцов дома разместили у родственников, а еще один человек находится в пункте временного размещения.
На месте продолжается разбор завалов, работают 44 единицы техники.
Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали при взрыве газового баллона в квартире одного из жилых домов в городе Заинск в Татарстанеhttps://t.co/CwO7hVdKMU#Газ #Взрыв #Татарстан pic.twitter.com/JqL7CrSFod— Пятый канал Новости (@5tv) 22 июня 2018 г.
Газ взорвался в жилом доме в татарстанском Заинске.— Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 22 июня 2018 г.
Об этом сообщают в соцсетях. pic.twitter.com/jiy5RDlt2v