Казанских детей назвали Авраам, Пантельен и Элизабет

Управление ЗАГС Казани опубликовало статистику рождаемости за минувшую неделю. С 14 по 20 июня в столице Татарстана появились на свет 482 ребенка: 249 мальчиков и 233 девочки.

Самыми популярными именами для новорожденных стали Кирилл, Елизавета, Рамазан и Екатерина. Редкие имена, которыми родители наградили своих чад во второй половине июня: Авраам, Элизабет, Пантельен и Василиса.

В тот же период в городских отделах ЗАГС зарегистрировали брак 197 пар. Самым молодым жениху и невесте, соответственно, 18 и 17 лет. Самым зрелым - 67 и 60.