МЧС: Семеро пострадавших при обрушении дома в Татарстане госпитализированы

В МЧС уточнили количество людей, которые пострадали во время хлопка газа в жилом доме в Татарстане. По данным пресс-службы, на данный момент пострадавшими считаются семь человек.

Из них двое доставлены в тяжелом состоянии в больницу. Остальные - в состоянии средней тяжести. Погибших, по предварительным данным, нет.

Три человека спасены из аварийного подъезда, одного из них пришлось спасать с помощью автолестницы. Позже спасатели нашли под завалами еще одного человека. Он жив и сейчас проводится его деблокирование. Шансы на спасение, по мнению спасателей, хорошие.

Напомним, сегодня в одном из подъездов многоэтажного дома в республике Татарстан произошел хлопок и частичное обрушение здания. По предварительным данным, произошла утечка бытового газа. Повреждены перекрытия 4-го и 5-го этажей. Из дома эвакуированы 16 человек. Им подготовлены места в пунктах временного размещения. Приведен в готовность спасательный вертолет, на случай, если кому-то понадобится санэвакуация.