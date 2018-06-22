Мордовия вошла в тройку регионов-лидеров по росту зарплаты

Мордовия вошла в тройку регионов - лидеров по росту зарплат в РФ. За последние шесть лет оплата труда здесь увеличилась в 1,64 раза. Среднероссийский показатель за этот период составил 1,52 раза.

Такие данные привел журнал "Бюджет". Издание представило рэнкинг российских субъектов по росту номинальной заработной платы с 2012 года по первый квартал 2018-го. В итоге первые три места в топ-30 заняли Санкт-Петербург, Дагестан и Мордовия, где доходы населения по месту работы выросли в 1,79, 1,68 и 1,64 раза соответственно. В среднем по стране этот показатель составил 1,52 раза.

Первую пятерку регионов замыкают Сахалинская и Тульская области с показателями 163 и 161 процента. Места с шестого по десятое достались Северной Осетии, Удмуртии, Калмыкии, Москве и Республике Марий Эл. Как указывают авторы исследования, цифры по этим регионам отличаются на десятые доли процента.

Для расчета использовались материалы Росстата. Регионы с наименьшим ростом номинальных зарплат не вошли в итоговую шкалу. Минимальный показатель среди них составляет 1,31 раза.

Следует отметить, что в число лидеров вошли субъекты как с высокими, так и с низкими зарплатами. Так, заработок в Санкт-Петербурге - 58 783 рубля - примерно в полтора раза превышает среднероссийский показатель. А больше всех в стране зарабатывают на Чукотке (94,6 тысячи рублей), в Москве (78,1 тысячи) и Магадане (77,1 тысячи рублей в месяц).

Среднемесячная зарплата в Мордовии за первый квартал текущего года достигла 24 832 рубля. В 2012 эта сумма составляла всего 15 187 рублей. Тогда по уровню оплаты труда республика находилась на одном из последних мест в стране.

Глава РМ Владимир Волков неоднократно подчеркивал, что опережающий рост заработной платы руководство региона считает приоритетной задачей. Так, в 2018 году этот показатель должен вдвое опередить рост инфляции. Для этого необходимо добиться прироста валового регионального продукта и промышленного производства, превышающего среднероссийские показатели как минимум в два раза.