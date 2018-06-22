Мордовия вошла в тройку регионов-лидеров по росту зарплаты

Новости

Беспилотный автомобиль "Яндекс.Такси" доехал из Москвы в Казань 12:10
Водителей предупредили о дачных пробках 12:06
Ученые признали кофе полезным для сердца 12:02
ВЦИОМ опубликовал результаты последнего опроса 11:57
Секретная подводная лодка США будет иметь плоский дизайн 11:57
Ученые рассказали, какую опасную болезнь вызывает обычный герпес 11:55
В Госдуме назвали абсурдными санкции Украины против партий РФ 11:52
В Великом Новгороде нашли древнейший мост России 11:51
На предприятии в Беларуси произошел взрыв, есть пострадавшие 11:46
МО РФ обвинило ОЗХО в подтасовке фактов в докладах об инцидентах в Сирии 11:45
Под Оренбургом в пруду утонули двое детей 11:44
Российскую подлодку-робот испытают в Арктике и на Черном море 11:41
Памятник Солженицыну в Москве установят до конца года 11:40
700 тыс. рублей получит победитель Международного конкурса теноров 11:30
Казанских детей назвали Авраам, Пантельен и Элизабет 11:29
В Кемерове загорелся цех по производству резиновой крошки 11:27
Роспотребнадзор оштрафовал гостиницы, завышающие цены во время ЧМ-2018 11:25
В День памяти и скорби в Крыму и Севастополе зажгли свечи 11:05
Кот-оракул Ахилл сделал прогноз к матчу Бразилии и Коста-Рики 11:00
На Урале буйную женщину из зала суда отправили в психбольницу 10:55
МИД РК: Лидеры двух Корей при необходимости быстро встретятся 10:52
В Лондоне из-за сообщения о бомбе закрыли вокзал Чаринг-Кросс 10:50
В Махачкале СК возбудил дело после драки со стрельбой 10:50
В Германии откроют памятник погибшим в плену гражданам СССР 10:50
Эксперты назвали самые качественные автомобили в мире 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Как России не отстать в цифровой гонке
Как России не отстать в цифровой гонке
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
22.06.2018 12:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мордовия вошла в тройку регионов-лидеров по росту зарплаты

Мордовия вошла в тройку регионов - лидеров по росту зарплат в РФ. За последние шесть лет оплата труда здесь увеличилась в 1,64 раза. Среднероссийский показатель за этот период составил 1,52 раза.
Самые высокие зарплаты в Мордовии - на предприятиях инновационных отраслей. Фото: Николай Гагарин/РГ Самые высокие зарплаты в Мордовии - на предприятиях инновационных отраслей. Фото: Николай Гагарин/РГ
Самые высокие зарплаты в Мордовии - на предприятиях инновационных отраслей. Фото: Николай Гагарин/РГ

Такие данные привел журнал "Бюджет". Издание представило рэнкинг российских субъектов по росту номинальной заработной платы с 2012 года по первый квартал 2018-го. В итоге первые три места в топ-30 заняли Санкт-Петербург, Дагестан и Мордовия, где доходы населения по месту работы выросли в 1,79, 1,68 и 1,64 раза соответственно. В среднем по стране этот показатель составил 1,52 раза.

Фото: Николай Гагарин/РГ
Матвиенко обещала поддержать проекты мордовских инноваторов

Первую пятерку регионов замыкают Сахалинская и Тульская области с показателями 163 и 161 процента. Места с шестого по десятое достались Северной Осетии, Удмуртии, Калмыкии, Москве и Республике Марий Эл. Как указывают авторы исследования, цифры по этим регионам отличаются на десятые доли процента.

Для расчета использовались материалы Росстата. Регионы с наименьшим ростом номинальных зарплат не вошли в итоговую шкалу. Минимальный показатель среди них составляет 1,31 раза.

Следует отметить, что в число лидеров вошли субъекты как с высокими, так и с низкими зарплатами. Так, заработок в Санкт-Петербурге - 58 783 рубля - примерно в полтора раза превышает среднероссийский показатель. А больше всех в стране зарабатывают на Чукотке (94,6 тысячи рублей), в Москве (78,1 тысячи) и Магадане (77,1 тысячи рублей в месяц).

Фото: Николай Гагарин/РГ
Объем экспорта в промышленности Мордовии вырос на 38%

Среднемесячная зарплата в Мордовии за первый квартал текущего года достигла 24 832 рубля. В 2012 эта сумма составляла всего 15 187 рублей. Тогда по уровню оплаты труда республика находилась на одном из последних мест в стране.

Глава РМ Владимир Волков неоднократно подчеркивал, что опережающий рост заработной платы руководство региона считает приоритетной задачей. Так, в 2018 году этот показатель должен вдвое опередить рост инфляции. Для этого необходимо добиться прироста валового регионального продукта и промышленного производства, превышающего среднероссийские показатели как минимум в два раза.

Власть Работа власти Регионы Экономика Работа Зарплата В регионах

Главное сегодня

Чемпионат мира по футболу - 2018
Специальный проект
Чемпионат мира по футболу - 2018
В Донбассе приговорили Порошенко к пожизненному заключению
В ЕР прокомментировали введение Киевом санкций против партии
Греческий долговой кризис официально завершился
Комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу нарастить добычу на миллион баррелей