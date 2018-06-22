По обрушению части дома в Татарстане возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено следователями республиканского управления СК РФ по обрушению части дома в Татарстане после взрыва газа. Дело возбуждено по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.

"Вечером 22 июня 2018 года в городе Заинске в квартире одного из домов на улице Никифорова на пятом этаже произошел хлопок газа, - передает ТАСС комментарий представителей ведомства. - В результате пострадали 10 человек, один из них скончался, трое находятся в реанимации, в том числе семилетняя девочка. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело".

Напомним, что в результате хлопка получили повреждения четыре квартиры в здании.

Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали при взрыве газового баллона в квартире одного из жилых домов в городе Заинск в Татарстанеhttps://t.co/CwO7hVdKMU#Газ #Взрыв #Татарстан pic.twitter.com/JqL7CrSFod — Пятый канал Новости (@5tv) 22 июня 2018 г.