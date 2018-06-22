Под Оренбургом в пруду утонули двое детей

По факту гибели двоих детей в Переволоцком районе Оренбуржья возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Несчастье случилось под селом Чесноковка около 16.00 по местному времени. В пруду правоохранители обнаружили тела двоих детей: восьмилетней девочки и десятилетнего мальчика. Экспертиза показала, что они утонули, сообщили в СК по региону.

Следователи выяснили, что школьники пришли к водоему на пикник с дедушкой своей девятилетней подруги. Мужчина оставил их без присмотра, а сам ненадолго вернулся в село. Дети самостоятельно спустились к водоему по бетонной плотине. Видимо, в какой-то момент они упали в воду. Выбраться на плиты живой смогла только девятилетняя девочка.