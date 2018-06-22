Под Пензой из-за птичьего гриппа ввели карантин

21 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о введении карантина на территории центра родительского стада "Вертуновский" "Васильевской птицефабрики" в Бековском районе Пензенской области. Территория признана эпизоотическим очагом заболевания по высокопатогенному гриппу птиц, говорится в постановлении.

Карантин установлен на три недели, в течение которых в неблагополучном пункте запрещены торговля птицей, доступ постороннего транспорта и посторонних лиц, вывоз за пределы неблагополучного пункта птиц, яиц и иной продукции, а также кормов, инвентаря, оборудования и помета.

Территория в радиусе пяти километров от ЦРС "Вертуновский" признана угрожаемой зоной, а в радиусе десяти километров - зоной наблюдения.

К постановлению прилагается план мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения гриппа птиц. Он включает закрытие всех дорог и даже троп, ведущих из неблагополучного пункта, учет, уничтожение и утилизацию всего поголовья птицы, а также уничтожение остатков кормов и подстилки. Также предстоит провести обеззараживание или уничтожение одежды и обуви сотрудников ЦРС, обследование и наблюдение за лицами, которые контактировали с птицей, в случае обнаружения у них симптомов птичьего гриппа - госпитализацию.

Птицефабрика "Васильевская" входит в состав группы "Черкизово". Как сообщили "РГ" в компании, ущерб от вспышки заболевания оценивается в 100 миллионов рублей. Все поголовье было застраховано.

- Вирус птичьего гриппа обнаружен на изолированной площадке "Вертуновка" Бековского района Пензенской области, предназначенной исключительно для воспроизведения поголовья родительского стада птицы и получения инкубационного яйца . Эта площадка удалена от основного производства цыплят-бройлеров и переработки более, чем на 200 км. В настоящее время очаг заболевания локализован и уничтожен, - добавили в пресс-службе.