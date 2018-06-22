Новости

Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Югре, погиб 18:41
Улица Ильинка в Москве станет пешеходной 23 июня 18:40
Вышел трейлер киберпанка "Зои" с Юэном МакГрегором 18:30
В многоэтажке Татарстана взорвался газ, пострадали четверо 18:23
Лауреат Каннского фестиваля Ксавье Долан сыграет во второй части "Оно" 18:15
В Екатеринбург прилетели сборные Японии и Сенегала 18:10
СК начал проверку после жесткой посадки Ми-2 в Югре 18:09
Видео: Селена Гомез снялась в сюрреалистичном хорроре 18:05
В Рязани сгорела крыша многоэтажного дома 18:03
Нигерия - Исландия - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 18:00
Видео: Шер из-за нелюбви к Трампу пренебрегла своими убеждениями 17:51
Спасший двух девушек нижегородец стал героем мировых СМИ 17:50
Тизер: по "Миру Дикого Запада" выпустили необычную игру 17:43
Коутиньо во второй раз признан лучшим игроком матча на ЧМ 17:42
Вышел трейлер российского "потустороннего" фильма ужасов "Гости" 17:40
В России могут подорожать американские автомобили 17:40
Анна Кузнецова прокомментировала свое переназначение детским омбудсменом 17:20
Артем Дзюба выразил готовность "сыграть" за женскую сборную России 17:18
Спин-офф мультсериала "Бивис и Баттхед" "Дарья" получит "перезапуск" 17:10
РФ и Южная Корея создадут платформу для четвертой промышленной революции 17:10
Трейлер и постеры: экологический постапокалипсис The Domestics 17:06
Ушаков рассказал об отсутствии ответа лидера КНДР на приглашение в РФ 17:05
Составлен рейтинг регионов по доходам от штрафов за нарушение ПДД 16:45
Под Калининградом осудят "Деда Мороза", сломавшего челюсть подростку 16:42
"Джейме Ланнистер" рассказал про самую жестокую сцену "Игры престолов" 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Тест: Как правильно загорать на солнце
Тест: Как правильно загорать на солнце
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
22.06.2018 17:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасший двух девушек нижегородец стал героем мировых СМИ

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Неожиданно широкую огласку получила история, случившаяся в Нижнем Новгороде 19 июня. В этот день на город обрушился буквально тропический ливень, из-за чего подтопленными оказались многие улицы в исторической части города.

Фото: depositphotos.com
Волгоградские медики спасли исландского болельщика с инфарктом

Жертвами внезапного наводнения едва не стали две девушки, проезжавшие на своих машинах мимо дома № 100 на улице Ковалихинской, недалеко от перекрестка с улицей Горького. Их автомобили оказались затоплены по самые стекла, продолжать движение было невозможно. На помощь напуганным дамам пришел охранник стоящей рядом гостиницы. Молодой человек, не раздумывая, полез в воду и через окна по очереди достал девушек из машин и на руках перенес в безопасное место.

Эта история, скорее всего, осталась бы незамеченной, если бы рядом случайно не оказалась фотограф агентства Reuters Люси Николсон, которая, видимо, приехала в Нижний Новгород по случаю чемпионата мира по футболу. Она запечатлела операцию спасения от начала и до конца, после чего снимки разлетелись по всему миру. Публикации о герое-нижегородце вышли в британском издании Metro, газете India Times, русскоязычном аккаунте китайского канала CGTN в Facebook и других СМИ.

Отметим, что подобные подтопления в городе, увы, не редкость. Ливневая канализация нуждается в масштабной модернизации, о чем местные власти говорят не первый год, но средств на это пока нет. По последним оценкам, чтобы привести ее в порядок, потребуется более десяти миллиардов рублей.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество СМИ и соцсети В регионах

Главное сегодня

Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза
МИД РФ: Россия готова доказать причастность Запада к химатакам в Сирии
При отборе проб в Сирии и в "деле Скрипалей" были допущены ошибки
Власти Ирана допустили выход из ядерной сделки
В Донбассе приговорили Порошенко к пожизненному заключению