Спасший двух девушек нижегородец стал героем мировых СМИ

Неожиданно широкую огласку получила история, случившаяся в Нижнем Новгороде 19 июня. В этот день на город обрушился буквально тропический ливень, из-за чего подтопленными оказались многие улицы в исторической части города.

Жертвами внезапного наводнения едва не стали две девушки, проезжавшие на своих машинах мимо дома № 100 на улице Ковалихинской, недалеко от перекрестка с улицей Горького. Их автомобили оказались затоплены по самые стекла, продолжать движение было невозможно. На помощь напуганным дамам пришел охранник стоящей рядом гостиницы. Молодой человек, не раздумывая, полез в воду и через окна по очереди достал девушек из машин и на руках перенес в безопасное место.

Эта история, скорее всего, осталась бы незамеченной, если бы рядом случайно не оказалась фотограф агентства Reuters Люси Николсон, которая, видимо, приехала в Нижний Новгород по случаю чемпионата мира по футболу. Она запечатлела операцию спасения от начала и до конца, после чего снимки разлетелись по всему миру. Публикации о герое-нижегородце вышли в британском издании Metro, газете India Times, русскоязычном аккаунте китайского канала CGTN в Facebook и других СМИ.

Отметим, что подобные подтопления в городе, увы, не редкость. Ливневая канализация нуждается в масштабной модернизации, о чем местные власти говорят не первый год, но средств на это пока нет. По последним оценкам, чтобы привести ее в порядок, потребуется более десяти миллиардов рублей.