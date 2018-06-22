В многоэтажке Татарстана взорвался газ, пострадали четверо

В жилом многоэтажном доме города Заинск республики Татарстан произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадали четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, среди пострадавших один ребенок, чье состояние оценивается как тяжелое. Кроме того, серьезные травмы получил еще один человек, двое других пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

Сообщается о частичном обрушении кровли здания. По предварительной информации, под завалами могут находиться еще двое жильцов.