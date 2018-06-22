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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове неуправляемый автобус сбил пешехода и снес три автомобиля

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове в пятницу неуправляемый автобус сбил пешехода и повредил три автомобиля.

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Как сообщили в областной службе спасения, автобус маршрута № 11, оставленный водителем на проезжей части, покатился вниз по улице Московской и остановился только на склоне у второго яруса Набережной космонавтов. По дороге автобус сбил пешехода, а также протаранил припаркованный автомобиль Ford Focus, который упал на две других машины. Кроме того, в результате ДТП был повален контейнер, установленный на втором ярусе набережной.

В областном министерстве здравоохранения рассказали, что пострадавший мужчина госпитализирован в больницу.

В автотранспортном предприятии "РГ" сообщили, что водитель поставил автобус на временный тормоз, чего не должен был делать. По словам руководства предприятия, шофер будет уволен за допущенное нарушение.

– По ДТП с пассажирским автобусом на Набережной космонавтов проводится доследственная проверка, на месте происшествия работают следователи, которые проводят его осмотр и выясняют все обстоятельства случившегося, – говорит старший помощник руководителя управления СК по Саратовской области Екатерина Котлова.

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