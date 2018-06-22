В Татарстане из дома, где взорвался газ, спасли троих человек

Три человека спасены из жилой многоэтажки в Татарстане, поврежденной в результате взрыва бытового газа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное МЧС.

По данным агентства, здание сильно повреждено, произошло частичное обрушение кровли. Целостность межкомнатных, межквартирных и межэтажных перекрытий четвертого и пятого этажей нарушена. Из дома эвакуированы 16 человек.

На месте ведется поисково-спасательная операция, в ходе которой удалось спасти троих пострадавших. Под завалами также обнаружен еще один человек, проводятся мероприятия по его деблокированию.

ЧП произошло жилом многоэтажном доме города Заинск республики Татарстан. На данный момент известно о четырех пострадавших, среди которых один ребенок. Его состояние оценивается как тяжелое. Кроме того, серьезные травмы получил еще один человек, двое других находятся в состоянии средней тяжести.

Для срочной эвакуации раненых в готовность приведен вертолет Ми-8. Для жителей дома организованы пункты временного размещения.

Четыре человека, в том числе один ребенок, пострадали при взрыве газового баллона в квартире одного из жилых домов в городе Заинск в Татарстанеhttps://t.co/CwO7hVdKMU#Газ #Взрыв #Татарстан pic.twitter.com/JqL7CrSFod — Пятый канал Новости (@5tv) 22 июня 2018 г.