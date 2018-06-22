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22.06.2018 10:45
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Ульяновске установили памятный знак с ошибкой

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

Внимательные горожане заметили орфографическую ошибку на установленном в четверг в Ульяновске памятном знаке "Дороги великой победы".

Памятник появился на территории железнодорожного вокзала "Ульяновск-1". Именно отсюда в годы Великой Отечественной войны уходили на фронт эшелоны с ульяновскими призывниками.

Фото: Артем Козлов/ vk.com/kurgan
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Выполненный из металла знак символизирует вагон, плавно переходящий в стаю взлетающих птиц. Надписи на вагоне рассказывают о вкладе ульяновцев в Победу: "32 бойца стали полными кавалерами ордена славы", "Из Ульяновской области на фронт ушли более 250 тысяч человек" и другие.

В одну из надписей - "Ульяновцы участвовали во всех крупных сражениях" - закралась орфографическая ошибка: перед буквой "с" в слове "участвовали" стоит лишняя буква "в".

В кузнечной мастерской, которая занималась изготовлением памятного знака, "РГ" заверили, что ошибку вскоре исправят.

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