В Ульяновске установили памятный знак с ошибкой

Внимательные горожане заметили орфографическую ошибку на установленном в четверг в Ульяновске памятном знаке "Дороги великой победы".

Памятник появился на территории железнодорожного вокзала "Ульяновск-1". Именно отсюда в годы Великой Отечественной войны уходили на фронт эшелоны с ульяновскими призывниками.

Выполненный из металла знак символизирует вагон, плавно переходящий в стаю взлетающих птиц. Надписи на вагоне рассказывают о вкладе ульяновцев в Победу: "32 бойца стали полными кавалерами ордена славы", "Из Ульяновской области на фронт ушли более 250 тысяч человек" и другие.

В одну из надписей - "Ульяновцы участвовали во всех крупных сражениях" - закралась орфографическая ошибка: перед буквой "с" в слове "участвовали" стоит лишняя буква "в".

В кузнечной мастерской, которая занималась изготовлением памятного знака, "РГ" заверили, что ошибку вскоре исправят.