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22.06.2018 14:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Более девятисот омских выпускников получат аттестаты с отличием

Текст: Светлана Сибина (Омск)
В этом году в Омской области сразу 912 выпускников станут обладателями "золотых" аттестатов. Это на 14 процентов больше, чем год назад.
Сто омских выпускников получат благодарственные письма регионального правительства Фото: Сергей Мельников Сто омских выпускников получат благодарственные письма регионального правительства Фото: Сергей Мельников
Сто омских выпускников получат благодарственные письма регионального правительства Фото: Сергей Мельников

Родителям ста ребят, которые помимо учебы прославились победами на международных и всероссийских олимпиадах и конкурсах, вручат благодарственные письма главы региона Александра Буркова.

Фото: Пресс-служба правительства Омской области
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"Надеюсь, что достигнутая Вашим ребенком высота станет залогом его последующей успешной профессиональной самореализации и максимального проявления способностей во благо Омской области", - отмечено в благодарственном письме.

По данным регионального министерства образования, более сорока процентов омских отличников - выпускники сельских школ. Удаленность от города не мешает им преуспевать в учебе и поступать в престижные вузы. На данный момент 46 человек сдали ЕГЭ на сто баллов. Все они будут отмечены медалью "За особые успехи в учении".

Всего же в этом году около 8,5 тысяч омских выпускников, успешно сдавших экзамены, получат документы об окончании школы. Многие из них связывают свое будущее с Омской областью. Екатерина Поцейко из школы № 129 планирует поступить в ОмГУ, чтобы стать юристом. Андрей Васильев из Большеречья намерен вернуться в район дипломированным агрономом. Максим Махрин из гимназии № 84, окончив СибГУФК, нацелен строить карьеру в омском хоккее.

- А я буду поступать в высшее военное училище. Хочу служить в разведке, - делится планами выпускник кадетской школы Даниил Марков.

С окончанием учебы омских выпускников поздравят не только родители и учителя, но и члены кабинета министров Омского правительства.

Вечером 23 июня местом притяжения для ребят станет Иртышская Набережная. Развлекать повзрослевших школьников будут ди-джеи, творческие молодежные коллективы города, аниматоры в костюмах представителей разных профессий. Состоится световое шоу, которое завершится ярким фейерверком.

Фото: Пресс-служба правительства Омской области
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Обращение врио губернатора Омской области Александра Буркова к выпусникам-2018:

- Дорогие выпускники! Поздравляю вас с началом новой жизни! Быть взрослым - это значит принимать решения и нести за них ответственность. Скоро вам предстоит принять свое первое взрослое решение - определиться с выбором будущей профессии, найти свой путь, а если потребуется, проложить его самостоятельно.

Не бойтесь трудностей. Они закаляют характер. Уверен, что у каждого из вас есть своя цель. А значит, все у вас получится. Я верю в вас, и горжусь вами. Вы - будущее Омской области.

Выпускной вечер - это важное событие и для ваших педагогов. Я благодарю их за труд. Учителя - это самые важные после родителей люди. Однажды вы вернетесь, в родную школу, чтобы рассказать им о том, каких успехов добились, а, может быть, и приведете сюда своих детей.

Желаю вам верной дружбы и крепкой любви! И пусть все ваши мечты станут реальностью!

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