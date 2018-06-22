Как будет развиваться Новосибирская область до 2030 года

Глава Новосибирской области Андрей Травников призвал депутатов и общественников объединить усилия, чтобы вывести региональную экономику на лидирующие позиции в Сибири и стране в целом, улучшить инвестиционный климат и среду проживания.

Форум депутатов муниципальных образований Новосибирской области "Сибирское лидерство" собрал в новосибирском "Экспоцентре" более трех тысяч делегатов из районов.

- Главные задачи, которые сейчас стоят перед нами, - объединение всех общественных сил области вокруг идеи обновления и развития региона, а также выполнение нового майского указа президента, нацеленного на прорыв во всех сферах жизни, и реализация крупных инвестиционных проектов в Новосибирской области. На первый план выходит социально-экономическая повестка. В приоритетах - сильная региональная экономика, опирающаяся на промышленный и сельскохозяйственный рост, развитие человеческого потенциала и комфортная среда для жизни людей, - подчеркнул врио губернатора области Андрей Травников, приветствуя участников форума.

Открытию форума предшествовала конференция регионального отделения партии "Единая Россия", на которой путем тайного голосования Андрей Травников был выдвинут кандидатом на пост губернатора Новосибирской области. Его программа стратегического экономического прорыва "Сибирское лидерство", рассчитанная до 2030 года, получила наибольшую поддержку однопартийцев. Цель программы - вернуть Новосибирской области лидирующие позиции среди регионов страны, сделать ее базовой территорией для реализации президентских инициатив, сформировать механизмы устойчивого развития ключевых отраслей, проработать решения основных проблем региона и обеспечить стабильное улучшение качества жизни населения.

- Необходимо развивать человеческий потенциал через оказание качественных медицинских услуг, поддержку физкультуры и спорта, внедрение современных методов образования. Огромное внимание следует уделить созданию комфортной среды - строительству доступного жилья, развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройству скверов, парков, дворовых территорий. Нужно продолжить реализацию масштабной программы газификации, - подчерк-нул Андрей Травников, представляя делегатам форума программу "Сибирское лидерство".

По его словам, Новосибирской области будет непросто войти в пятерку лучших регионов России - другие субъекты федерации тоже не стоят на месте и стремятся добиться максимального успеха, внести свой вклад в экономический прорыв страны. Андрей Травников уверен, что обеспечить области статус региона-лидера позволит реализация ряда проектов, в том числе развитие Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0" на базе Академгородка, наукограда Кольцово и поселка Краснообск, агропромышленного, строительного и дорожно-транспортного комплексов. Среди крупных инфраструктурных проектов - возведение ледового дворца спорта и регионального волейбольного центра. Продолжается строительство Восточного обхода Новосибирска и Юго-Западного транзита, началась подготовка к строительству четвертого моста через Обь в областном центре - эти дорожные объекты вольются в транспортный каркас Новосибирской агломерации.

Приоритетной задачей органов власти, в том числе муниципальных образований, должно стать улучшение инвестиционного климата. К примеру, сегодня среднее время получения разрешений на строительство - 105 дней. Андрей Травников отметил, что "это хороший результат, но можно делать и быстрее". Также важно ускорить процесс согласования подключения новых потребителей к источникам электроснабжения. Особое внимание следует уделять промышленным технопаркам.

Создание условий для развития предприятий - одно из главных направлений, которое будет обозначено в стратегии. Другими станут развитие науки, образования и транспортно-логистического комплекса.

Ранее Андрей Травников попросил ученых, предпринимателей, активистов общественных организаций внести свои предложения в проект стратегии. Глава региона убежден, что в документе, определяющем будущее развитие области, должны быть учтены все жизненно важные интересы граждан. К 14 июня этого года от них поступило около двух тысяч предложений. Наиболее актуальными стали вопросы здравоохранения, образования, дорожно-транспортного комплекса, ЖКХ, АПК, рынка труда и экологической безопасности. Для молодых семей актуальна проблема дефицита мест в детских садах, и, как стало известно, в ближайшие два года в области будет введено в эксплуатацию еще четырнадцать детcадов.

Делегаты форума муниципальных образований, в свою очередь, говорили о том, что в стратегии важно отразить пути решения таких проблем, как автомобильные пробки, ухудшение качества оказания медицинской помощи, дефицит ФАПов, устаревший жилищный фонд. Предлагается рассмотреть возможности строительства детских спортивных сооружений и стабильного обеспечения селян чистой водой. По мнению районных депутатов, одной из главных задач должно стать сокращение разрыва между качеством жизни в селах и областном центре.

- Сегодня важно принять взвешенное решение, которое позволит нам объединиться вокруг главной идеи. Речь идет об укреплении позиций Новосибирской области как субъекта Российской Федерации, о повышении экономической самостоятельности, закреплении статуса "сибирского лидерства", - отметил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

По мнению депутата Госдумы РФ Александра Карелина, немаловажно и то, кто возглавит работу по реализации стратегии.

- У нас огромные возможности, которые при верном подходе могут обеспечить прорыв в российской экономике. Уверен, что реализация стратегии позволит превратить Новосибирскую область в один регионов страны, наиболее привлекательных для жизни человека, развития экономики и бизнеса, - резюмировал Андрей Травников.

Справка



Новой стратегией социально-экономического развития Новосибирской области определены конкретные цели, которые должны быть достигнуты до 2030 года. Это рост численности населения региона до трех миллионов человек при ожидаемой средней продолжительности жизни минимум в 80 лет. ВРП вырастет в 1,7 раза к уровню 2018 года, объем экспорта и оптовой торговли - вдвое. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличится в 2,8 раза, а совокупный объем инвестиций - до 630 миллиардов рублей в год.