Нововведения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами призваны исправить ситуацию к лучшему, но, к сожалению, Новосибирская область в данном случае оказалась примером скоропалительных и неразумных решений.

Это касается как самой идеи реализации "мусорной" концессии, так и конкурса на выбор регионального оператора по обращению с отходами, который, если его не остановить сегодня, приведет к появлению монополиста, причем уже заранее известного. Еще необходимо напомнить - на крайне невыгодных для региона условиях. Да, рабочая группа сейчас обсуждает возможные изменения в соглашении, но очень скоро будет пройдена точка невозврата. Все усилия, в том числе бюджетные вливания, будут потрачены впустую.

14 июня мы направили на личный сайт врио главы региона обращение, где указали на нарушения в условиях проведения конкурса. Необходимо отменять его и выстраивать процедуру на законных, конкурентных основаниях. И ни в коем случае нельзя допустить проведение второго этапа в сегодняшней ситуации: один из участников владеет искусственным преимуществом - той самой концессией, которая противоречит интересам и жителей, и бизнеса региона.

Плюс сейчас пока еще есть возможность законного расторжения самой концессии без каких-либо убытков для регионального бюджета. Если концедент докажет в арбитражном суде, что концессионер не выполняет свои обязательства по соглашению, то суд встанет на его сторону. А доказать это очень просто: ни копейки денег в инвестпроект вложено не было. Если же спустить все на тормозах, как того хотят заинтересованные лица, Новосибирская область получит не только масштабные убытки в перспективе нескольких десятилетий, но и "отсталую" по сути систему утилизации отходов.

Ведь тот проект, который предусмотрен концессией, подразумевает лишь строительство сортировочной линии. Ни о каких заводах по переработке мусора речи не идет, и лишь пятнадцать процентов всех отходов будут сортировать. Все остальное подлежит захоронению. Это при том, что сегодня существуют технологии, которые позволяют перерабатывать до 80 процентов отходов во вторсырье.

Нам говорят о больших затратах, но ведь и концессия с двумя полигонами для захоронения мусора должна обойтись в 6,5 миллиарда рублей. Деньги немаленькие. Кроме того, ничего не известно о планах строительства и рекультивации полигонов.

И те условия, которые прописаны в документе, не предполагают каких-либо стимулов к развитию системы обращения с отходами. Ведь региональная власть, по сути, гарантирует частной компании стабильную прибыль за счет бюджета, если та не сможет обработать указанные 800 тысяч тонн в год. Эти цифры явно завышены, но несоблюдение таких объемов переработки для концессионера будет даже выгоднее, чем попытка добрать количество мусора до нужной отметки.

Сейчас столь спорный документ может стать прямым пропуском во второй тур конкурса на выбор регоператора и одновременно закроет его для компаний, которые готовы добросовестно выстраивать свою работу. Думаю, как и на проходящем сейчас чемпионате мира по футболу, здесь должен быть честный, спортивный отбор.