Долгострой на площади Октября давно вызывает раздражение у многих жителей региона. На днях много шуму наделали сообщения информагентств о том, что компания "Селф" якобы отказалась от дальнейшего строительства и разорвала контракт, а сам объект начал разрушаться. В действительности все оказалось, мягко говоря, иначе.
- Никаких серьезных проблем нет, - сообщил корреспонденту "РГ" известный алтайский архитектор Евгений Тоскин, мастерская которого занималась корректировкой проектной и рабочей документации на строительство ГХМАК. - СМИ напрасно раздули мои слова о прогнувших балках на первом этаже, но ведь это обычное явление, которое быстро устраняется. Надо понимать, что в недостроенном здании неизбежно возникают определенные проблемы. Особенность музейного комплекса в его большой площади - десять тысяч квадратных метров. Не в каждом регионе осилят такое строительство. В Республике Алтай музей стоимостью 750 миллионов рублей, построенный на средства "Газпрома", имеет вдвое меньшую площадь. В Новосибирской области провели реконструкцию музея площадью 2,5 тысячи "квадратов". Сейчас в Барнауле возводят здание театра кукол "Сказка", и оно займет три тысячи квадратных метров. Такие большие объекты как ГХМАК в наше время строят крайне редко, ведь он дает ощутимую нагрузку на региональный бюджет.
Реконструкция Государственного художественного музея Алтайского края началась в 2012 году. Предполагалось, что затраты будут умеренными - в пределах 200 миллионов рублей. Но здание с деревянными перекрытиями, появившееся в 1930-м, оказалось настолько ветхим, что было принято решение полностью его перестроить. На площадку зашла одна из самых авторитетных на тот момент компаний - "Стройгаз". А краевые власти пообещали открыть музей во второй половине 2015 года. Но объект оказался сложным, с финансированием после кризиса 2014 года начались перебои, и сроки сдачи стали откладываться. А осенью 2016 года начался процесс банкротства "Стройгаза", и вскоре контракт с компанией был расторгнут.
В 2017 году на объект после выигранного тендера на достройку ГХМАК зашел "Селф", также имеющий большой опыт исполнения госконтрактов, в том числе на реконструкцию объектов культуры. Однако недавно "Селф" направил уведомление краевому учреждению "Единый стройзаказчик" об отказе от контракта на сумму 122 миллиона рублей. В уведомлении указывались причины, по которым строители не могли продолжать работу на объекте. Одна из них - в том, что предоставленная застройщику проектно-сметная документация оказалась непригодной.
- Логика и заказчиков, и "Селфа" понятна. Вкладывать большие деньги во вчерашний день бессмысленно - проектная документация устарела, она уже не соответствует действующей нормативной базе. Поэтому пришлось переделывать проект. Конкретный пример: в соответствии с федеральным законом, мы обязаны обеспечить доступ в любое место здания людям с ограниченными возможностями здоровья. Несколько лет назад проектировщики могли согласовать отступление от правил в органах соцзащиты или обществах инвалидов и активно этим пользовались. Сейчас это считается дурным тоном. Поэтому если раньше лифты для инвалидов в здании ГХМАК были запроектированы до второго этажа, то теперь - до третьего. Одно изменение правил влечет большие перепроектировки. Если здание будет простаивать еще несколько лет, документацию вновь придется менять, - пояснил Евгений Тоскин.
В краевом управлении по культуре и архивному делу сообщили, что уже получено положительное заключение второй госэкспертизы на переработанную проектно-сметную документацию, выполненную "Архитектурной мастерской Тоскина".
- Так получилось, что это уже третья проектная организация, которая работает над данным объектом, - отметила начальник управления Елена Безрукова. - Ряд изменений связан с корректировкой концептуальных решений. Так, в свое время родилась идея создания зала торжественных церемоний. Несколько лет назад мы подписали соглашение с Русским музеем об открытии его центра на площадке ГХМАК. Учитывая большой объем фондов коллекции нашего музея, которые займут большую часть первого этажа здания, в новом проекте предусмотрены выставочные помещения не только на втором этаже, но и над центральной частью здания. В этом пространстве, которое мы условно называем "Чердак", будет работать зал современного искусства.
На этой неделе "Единый стройзаказчик" должен отправить в Центр государственных закупок заявку на размещение заказа на продолжение строительства. Предыдущий контракт пришлось расторгнуть.
- "Селф" выполнил максимально возможный объем работ в рамках предыдущего проекта. Сейчас начинается новый этап строительства, в котором он тоже может принять участие. Планируем сдать музей в эксплуатацию в 2020 году, - сообщила Елена Безрукова.
Согласно последней проектно-сметной документации, смета строительства составляет 1,2 миллиарда рублей, в том числе 300 миллионов предусмотрено на музейное оборудование. Это будут средства краевого бюджета - этап, когда региональная власть пыталась активно привлечь федеральные средства, завершен. Для строителей это даже удобно, потому что получение средств из федеральной казны - процесс весьма сложный и длительный, а затягивать долгострой уже некуда.
Кстати
Долгострой на площади Октября - далеко не единственный в Барнауле. Неподалеку, на Сибирском проспекте, 52, ржавеет железный остов ледового дворца. Изначально предполагалось, что он станет альтернативой физически и морально устаревшему дворцу зрелищ и спорта, возведенному в 1966 году. Власти обещали, что в новом спорткомплексе будет 3,5 тысячи мест для болельщиков, гостиница для приезжих команд. По сути, дворец должен был стать настоящим домом для алтайских хоккеистов всех возрастов. В 2012-м объект, вошедший в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы", начали строить, опрометчиво пообещав сдать в эксплуатацию в 2014-м. Однако сначала прекратилось федеральное финансирование, а затем иссякло и краевое. В мае нынешнего года начальник управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елена Лебедева сообщила, что строительство возобновится в 2019-м. В новое здание переедут не только юные хоккеисты, но и спортивная школа художественной гимнастики и аэробики. Итоговая стоимость объекта не превысит 656 миллионов рублей. Предусмотрено всего 1 050 посадочных мест. В Барнауле, где на матчи хоккейного "Алтая" стабильно собирается до 2-2,5 тысячи зрителей, это решение разочаровало многих.
В мэрии Новосибирска сообщили, что появился инвестор, готовый закончить строительство 20-этажного здания гостиницы "Турист" на площади Карла Маркса. Каркас, возведенный в 1980-х годах, уродует город около тридцати лет - стройку "заморозили" в 1985-м. Все это время власти не моли принять однозначного решения - сносить здание или достраивать. Часть помещений в пристройке гостиницы была сдана в эксплуатацию в 2002 году, и сейчас в них разместился торговый комплекс. Представители компании "Турсиб" несколько раз заявляли о готовности завершить строительство, однако из-за нехватки финансовых средств эти планы не были реализованы.
Собственник намерен начать реконструкцию в 2018 году. По словам директора компании-инвестора Валерия Кокорина, после проведенной экспертизы было принято решение не сносить здание, а капитально отремонтировать его и увеличить высоту на тринадцать метров. Предполагается, что в нем разместятся гостиница, конгресс-центр на 1 000 мест, торговый центр, выставочные залы. Также запланировано оборудовать подземную двухуровневую парковку на 400 мест и соединить здание со станцией метро подземным переходом. Сквер, распложенный рядом, будет сохранен и обустроен. Сейчас заканчивается разработка проектной документации. На завершение объекта, по данным мэрии, потребуется три года и один миллиард рублей.