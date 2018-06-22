В Барнауле собираются в очередной раз возобновить строительство здания Государственного художественного музея Алтайского края (ГХМАК). На сей раз срок сдачи главного городского долгостроя обозначен 2020 годом. Об этом "РГ" сообщила начальник краевого управления по культуре и архивному делу Елена Безрукова.

Долгострой на площади Октября давно вызывает раздражение у многих жителей региона. На днях много шуму наделали сообщения информагентств о том, что компания "Селф" якобы отказалась от дальнейшего строительства и разорвала контракт, а сам объект начал разрушаться. В действительности все оказалось, мягко говоря, иначе.

- Никаких серьезных проблем нет, - сообщил корреспонденту "РГ" известный алтайский архитектор Евгений Тоскин, мастерская которого занималась корректировкой проектной и рабочей документации на строительство ГХМАК. - СМИ напрасно раздули мои слова о прогнувших балках на первом этаже, но ведь это обычное явление, которое быстро устраняется. Надо понимать, что в недостроенном здании неизбежно возникают определенные проблемы. Особенность музейного комплекса в его большой площади - десять тысяч квадратных метров. Не в каждом регионе осилят такое строительство. В Республике Алтай музей стоимостью 750 миллионов рублей, построенный на средства "Газпрома", имеет вдвое меньшую площадь. В Новосибирской области провели реконструкцию музея площадью 2,5 тысячи "квадратов". Сейчас в Барнауле возводят здание театра кукол "Сказка", и оно займет три тысячи квадратных метров. Такие большие объекты как ГХМАК в наше время строят крайне редко, ведь он дает ощутимую нагрузку на региональный бюджет.

Реконструкция Государственного художественного музея Алтайского края началась в 2012 году. Предполагалось, что затраты будут умеренными - в пределах 200 миллионов рублей. Но здание с деревянными перекрытиями, появившееся в 1930-м, оказалось настолько ветхим, что было принято решение полностью его перестроить. На площадку зашла одна из самых авторитетных на тот момент компаний - "Стройгаз". А краевые власти пообещали открыть музей во второй половине 2015 года. Но объект оказался сложным, с финансированием после кризиса 2014 года начались перебои, и сроки сдачи стали откладываться. А осенью 2016 года начался процесс банкротства "Стройгаза", и вскоре контракт с компанией был расторгнут.

В 2017 году на объект после выигранного тендера на достройку ГХМАК зашел "Селф", также имеющий большой опыт исполнения госконтрактов, в том числе на реконструкцию объектов культуры. Однако недавно "Селф" направил уведомление краевому учреждению "Единый стройзаказчик" об отказе от контракта на сумму 122 миллиона рублей. В уведомлении указывались причины, по которым строители не могли продолжать работу на объекте. Одна из них - в том, что предоставленная застройщику проектно-сметная документация оказалась непригодной.

- Логика и заказчиков, и "Селфа" понятна. Вкладывать большие деньги во вчерашний день бессмысленно - проектная документация устарела, она уже не соответствует действующей нормативной базе. Поэтому пришлось переделывать проект. Конкретный пример: в соответствии с федеральным законом, мы обязаны обеспечить доступ в любое место здания людям с ограниченными возможностями здоровья. Несколько лет назад проектировщики могли согласовать отступление от правил в органах соцзащиты или обществах инвалидов и активно этим пользовались. Сейчас это считается дурным тоном. Поэтому если раньше лифты для инвалидов в здании ГХМАК были запроектированы до второго этажа, то теперь - до третьего. Одно изменение правил влечет большие перепроектировки. Если здание будет простаивать еще несколько лет, документацию вновь придется менять, - пояснил Евгений Тоскин.

В краевом управлении по культуре и архивному делу сообщили, что уже получено положительное заключение второй госэкспертизы на переработанную проектно-сметную документацию, выполненную "Архитектурной мастерской Тоскина".

- Так получилось, что это уже третья проектная организация, которая работает над данным объектом, - отметила начальник управления Елена Безрукова. - Ряд изменений связан с корректировкой концептуальных решений. Так, в свое время родилась идея создания зала торжественных церемоний. Несколько лет назад мы подписали соглашение с Русским музеем об открытии его центра на площадке ГХМАК. Учитывая большой объем фондов коллекции нашего музея, которые займут большую часть первого этажа здания, в новом проекте предусмотрены выставочные помещения не только на втором этаже, но и над центральной частью здания. В этом пространстве, которое мы условно называем "Чердак", будет работать зал современного искусства.

На этой неделе "Единый стройзаказчик" должен отправить в Центр государственных закупок заявку на размещение заказа на продолжение строительства. Предыдущий контракт пришлось расторгнуть.

- "Селф" выполнил максимально возможный объем работ в рамках предыдущего проекта. Сейчас начинается новый этап строительства, в котором он тоже может принять участие. Планируем сдать музей в эксплуатацию в 2020 году, - сообщила Елена Безрукова.

Согласно последней проектно-сметной документации, смета строительства составляет 1,2 миллиарда рублей, в том числе 300 миллионов предусмотрено на музейное оборудование. Это будут средства краевого бюджета - этап, когда региональная власть пыталась активно привлечь федеральные средства, завершен. Для строителей это даже удобно, потому что получение средств из федеральной казны - процесс весьма сложный и длительный, а затягивать долгострой уже некуда.

Кстати

Долгострой на площади Октября - далеко не единственный в Барнауле. Неподалеку, на Сибирском проспекте, 52, ржавеет железный остов ледового дворца. Изначально предполагалось, что он станет альтернативой физически и морально устаревшему дворцу зрелищ и спорта, возведенному в 1966 году. Власти обещали, что в новом спорткомплексе будет 3,5 тысячи мест для болельщиков, гостиница для приезжих команд. По сути, дворец должен был стать настоящим домом для алтайских хоккеистов всех возрастов. В 2012-м объект, вошедший в федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы", начали строить, опрометчиво пообещав сдать в эксплуатацию в 2014-м. Однако сначала прекратилось федеральное финансирование, а затем иссякло и краевое. В мае нынешнего года начальник управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елена Лебедева сообщила, что строительство возобновится в 2019-м. В новое здание переедут не только юные хоккеисты, но и спортивная школа художественной гимнастики и аэробики. Итоговая стоимость объекта не превысит 656 миллионов рублей. Предусмотрено всего 1 050 посадочных мест. В Барнауле, где на матчи хоккейного "Алтая" стабильно собирается до 2-2,5 тысячи зрителей, это решение разочаровало многих.

А как у соседей?

В мэрии Новосибирска сообщили, что появился инвестор, готовый закончить строительство 20-этажного здания гостиницы "Турист" на площади Карла Маркса. Каркас, возведенный в 1980-х годах, уродует город около тридцати лет - стройку "заморозили" в 1985-м. Все это время власти не моли принять однозначного решения - сносить здание или достраивать. Часть помещений в пристройке гостиницы была сдана в эксплуатацию в 2002 году, и сейчас в них разместился торговый комплекс. Представители компании "Турсиб" несколько раз заявляли о готовности завершить строительство, однако из-за нехватки финансовых средств эти планы не были реализованы.

Собственник намерен начать реконструкцию в 2018 году. По словам директора компании-инвестора Валерия Кокорина, после проведенной экспертизы было принято решение не сносить здание, а капитально отремонтировать его и увеличить высоту на тринадцать метров. Предполагается, что в нем разместятся гостиница, конгресс-центр на 1 000 мест, торговый центр, выставочные залы. Также запланировано оборудовать подземную двухуровневую парковку на 400 мест и соединить здание со станцией метро подземным переходом. Сквер, распложенный рядом, будет сохранен и обустроен. Сейчас заканчивается разработка проектной документации. На завершение объекта, по данным мэрии, потребуется три года и один миллиард рублей.