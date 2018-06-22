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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Правила перевода

Заявки промышленников на изменение статуса сельскохозяйственных земель будут рассматривать по-другому
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири №7597 (134)
В Кузбассе решено ужесточить порядок перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности. Об этом власти заявили через несколько дней после того, как коллегия обладминистрации удовлетворила ходатайства четырнадцати добывающих предприятий о передаче более сотни сельхозучастков под недропользование, расширение углевозной дороги, строительство ЛЭП, размещение подстанции и другие нужды.
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Новый подход к рассмотрению заявок предприятий предусматривает не только соблюдение обязательных требований (расположение участка в границах рекультивации и соответствие генплану муниципального образования), но и дополнительный контроль. Так, степень деградации участков и их заболоченность оценит областной департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а отсутствие жилой застройки в санитарно-защитной зоне и уровень социальной ориентированности предприятия проверит департамент угольной промышленности. Программу природоохранных мероприятий, предлагаемых компанией, проанализирует департамент природных ресурсов и экологии. И лишь после этого будут определены основные критерии оценки целесообразности перевода земель.

Одно из новшеств - оценить удаленность заявленного участка от населенного пункта с учетом преобладающего направления ветра. До сих пор этот фактор никто во внимание не брал, даже если "переводные" земли располагались рядом с жилым сектором. Результат - пылящие тут и там отвалы и угольные склады.

- Мы в свое время делали измерения в районе склада в Мысках, и там концентрация угольной пыли на высоте полутора метров оказалась превышающей ПДК в десять раз, - сообщил корреспонденту "РГ" директор Кемеровского филиала Института вычислительных технологий СО РАН, доктор технических наук Вадим Потапов. - А ведь когда этот склад проектировали, мы советовали собственникам сделать его крытым. Конечно, это дополнительные вложения, но воздействие на экологию было бы гораздо меньше.

В областном департаменте угольной промышленности уточнили, что на комплексную эколого-экономическую оценку деятельности той или иной добывающей компании влияет ряд факторов. В первую очередь - перевод земель под размещение природоохранных объектов (строительство очистных сооружений, складов плодородного слоя почвы), а также обеспечение безопасности труда (предварительная дегазация угольных пластов, строительство защитных дамб, организация водоотливов и водопонижающих скважин).

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То, что детальному анализу будут подвергаться все компании, которые претендуют на перевод участков сельхозземель в промышленное пользование, по мнению кузбасского руководства, позволит не только создать оптимальную среду для промышленности, комфортного проживания людей, но и сохранить земли для АПК. Особенно учитывая то, что перед разработчиками новой долгосрочной стратегии развития Кемеровской области поставлена задача - увеличить производство сельхозпродукции в регионе на семьдесят процентов за два года.

В свою очередь ученые полагают, что Кузбассу и другим регионам Сибири с развитыми угольной, металлургической, химической, цементной и топливно-энергетической отраслями требуется система постоянного гео-экологического спутникового мониторинга. И условия для его проведения должны создаваться еще на стадии проектирования любых промышленных объектов. То есть в проект следует закладывать установку тех же пылевых, газовых и прочих датчиков с возможностью передачи данных в режиме онлайн. По мнению экспертов, это должно стать государственным стандартом, закрепленным законодательно.

- В частности, мониторинг не позволит допускать нарушения границ санитарных зон угольных разрезов, чем, увы, сегодня грешат добывающие компании, - продолжает Вадим Потапов. - Решение здесь простое: отслеживаем состояние границ разрезов по спутниковым снимкам, сравниваем с проектным и тут же сообщаем, на сколько метров вышли за эту границу. Но зачастую угольщики работают, не зная истинного положения дел. И когда о реальной ситуации они узнают от возмущенных жителей, это уже предел. А ведь если вести горные работы грамотно, в соответствии со всеми правилами и технологиями, угля в Кузбассе возможно добывать даже больше.

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Тем временем соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между коллегией обладминистрации и угольными компаниями решено дополнить экологическими обязательствами. А именно - перечнем мероприятий, которые помогут свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду и восстановить то, что было нарушено. Соглашения в новом формате будут заключать с 2019-го, а с компаниями, уже подписавшими такие документы в нынешнем году, пройдут обсуждения.

Комментарий

Сергей Цивилев, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области:

- Мы стали уходить от подземного способа добычи и уменьшили человеческие потери в шахтах, но получили очень серьезное негативное влияние на экологию. Особенно когда разрезы начали приближаться к населенным пунктам. В будущем необходимо найти некий разумный баланс между открытыми горными работами и подземной добычей. Но в любом случае человек и комфортная среда для проживания - это приоритет номер один. Вопрос о санитарно-защитной зоне нужно решать в каждом конкретном месте индивидуально, советуясь с жителями. Граница должна составлять, несомненно, тысячу метров. А если по каким-то причинам это соблюсти невозможно, значит, нужно создавать другие комфортные места для проживания и переселять туда людей.

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