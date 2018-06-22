Конкурс на выбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области в очередной раз продлен. В условия, которым должны соответствовать претенденты, внесены значительные изменения. Точка будет поставлена во втором туре, который, подчеркивают эксперты, пройдет с заранее известным результатом.

Соблюсти законность

Впервые конкурс был объявлен в марте 2018 года. Заявки на участие в нем направили три хозяйствующих субъекта. С того времени проведение конкурса один раз приостанавливали по решению Федеральной антимонопольной службы России и три раза переносили сроки подведения итогов из-за внесения изменений в конкурсную документацию.

- Все изменения вносили по жалобам или предписаниям ФАС, - сообщил зампредседателя комитета областного Законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, член конкурсной комиссии Вадим Агеенко. - Сначала была исправлена формула подсчета баллов, исходя из приведенной стоимости услуг регионального оператора. Вторым изменением исключили минимальное значение приведенной стоимости, и это дало участникам возможность и право снижать ее, что в конечном итоге позволит снизить и тариф для населения. Из критерия мощности исключили предельные сроки договоров аренды оборудования более десяти лет, что не предусмотрено федеральными правилами проведения торгов. Однако при очередном внесении изменений в конкурсную документацию организаторы исключили из критериев экологичности слова "менее" и "более", что сделало невозможным корректно определить баллы. За один и тот же показатель экологичности теперь можно было присудить и 0,3, и 0,1 балла. В связи с этим обстоятельством в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области поступила очередная жалоба. Срок подачи заявок снова продлили.

Только 15 июня мы увидели очередные изменения. Организатор просто взял и исключил четыре дополнительных критерия качества - мощности, квалифицированности, обеспеченности и экологичности. Вскрытие конвертов снова перенесено - до 9 июля 2018 года.

После этого стало очевидно, что первый этап конкурса, по сути, неважен. Ставка вполне определенно делается именно на второй этап. Дело в том, что на участие в нем имеет право подать заявку участник первого этапа, который располагает действующим концессионным соглашением, где прописаны обязательства - построить в течение трех лет сортировочные комплексы или полигоны, способные обработать более пятидесяти процентов всего мусора, образующегося на территории Новосибирской области.

- Специалисты и общественность хорошо знают, что в 2016 году было заключено концессионное соглашение, которое предусматривает обработку 800 тысяч тонн ТКО в год, что составляет 86 процентов всего объема мусора, образующегося в регионе, - продолжает Вадим Агеенко. - Поэтому концессионер - потенциальный победитель второго этапа конкурсного отбора регионального оператора. Правда, это соглашение вот уже два года не исполняется концессионером и по объективным причинам не может быть выполнено, так как планируемый полигон "Раздольное" попал в пятнадцатикилометровую запретную зону аэродрома авиазавода им. В. П. Чкалова. В конце прошлого года действие концессии приостановили, но теперь концессионер на вполне законных основаниях может стать региональным оператором по обращению с отходами на всей территории Новосибирской области.

Вредная концессия

Возвращаясь к приостановленному, но все еще действующему концессионному соглашению, необходимо уточнить, что его условиями оговаривается строительство двух мусоросортировочных комплексов - в районе сел Раздольное и Верх-Тула. Полигон и сортировочный комплекс в Раздольном при вводе в эксплуатацию в четвертом квартале 2017-го к концу года должны были обработать 100 тысяч тонн мусора. Объекты в Верх-Туле предполагалось ввести во втором квартале этого года. Но до сих пор концессионером не вбито ни одного колышка в земельные участки и даже не согласована конкурсная документация.

Как уже было отмечено, полигон в Раздольном не может быть построен из-за близости к приаэродромной зоне. Вызывает вопросы и второй потенциальный полигон. Как отмечает эксперт, земельный участок в Верх-Туле расположен над подземным резервуаром пресной воды, зарезервированным постановлением правительства Новосибирской области на случай ЧС.

Сейчас в регионе действует вторая специальная рабочая группа, созданная врио губернатора, которая должна определить условия нового соглашения. Однако прежняя концессия продолжает фигурировать в конкурсной заявке. Документ предполагает инвестиции на уровне 6,5 миллиарда рублей и сорокалетний срок действия договора. По оценке специалистов, ежегодная прибыль единого регионального оператора может составить порядка трех миллиардов рублей. Ведь концессия предусматривает и значительное повышение тарифа на вывоз и утилизацию бытовых отходов.

- Сегодня мы ежемесячно платим за содержание жилья 22 рубля с квадратного метра, и в этой сумме три с небольшим рубля - за вывоз мусора, - поясняет Вадим Агеенко. - Отдельной коммунальной услуги нет. В итоге со стандартной двухкомнатной квартиры выходит менее двухсот рублей. Если разделить эту сумму, скажем, на троих проживающих в квартире - берем среднюю ситуацию, то получится около шестидесяти рублей в месяц. По предварительным расчетам, при новой схеме утилизации ТКО с человека будут собирать порядка девяноста рублей.

Не исключено, что по условиям новой концессии удалось бы снизить нынешнюю предполагаемую нагрузку на жителей региона, однако в разработке такого документа должны участвовать и общественники, и депутатский корпус, и отраслевые предприятия. Примеры такого сотрудничества, полезного для каждой из сторон, в Новосибирске случались. К сожалению, нынешние условия выбора регионального оператора на руку лишь вероятному монополисту.

Колосс на мусорных ногах

Кстати, еще один сомнительный барьер, вероятно отсеивающий более мелкие, но ответственные компании - предоставление финансовых гарантий. Только для того чтобы иметь возможность подать заявку на конкурсный отбор, необходимо 250 миллионов рублей. Достаточно взять такую сумму в качестве банковского кредита на небольшой срок, но совершенно ясно, что одобрят столь крупный заем далеко не каждому. А вот пятнадцать-двадцать лет добросовестной работы в сфере обращения с отходами никакой роли, по сути, не играют. В графе конкурсной документации, где нужно указать наличие кадров, более трех лет работающих в профильной системе, двое из трех участников конкурса честно ставят "ноль", но этот параметр на итоговую оценку практически не влияет.

Между тем сопоставимый по количеству населения Красноярский край поделен почти на два десятка технологических зон, что создает возможность для выбора нескольких регоператоров. Схожая ситуация - и в Алтайском крае. Даже относительно небольшую по площади Кемеровскую область разделили на две зоны - Юг и Север. В Новосибирской же области условиями предусмотрен один регоператор, несмотря на весьма обширную территорию. Насколько оправдан такой подход, идущий в разрез с опытом соседних регионов, - большой вопрос.

Как отмечают эксперты, благодаря последним изменениям условий процедура прохождения первого тура конкурсного отбора значительно упрощается. Это серьезный шаг навстречу местным компаниям, которые с легкостью могут принять в нем участие. Однако победа никаких преференций не дает, и, как уже отмечалось выше, конкурентная борьба в первом туре теряет всякий смысл в силу простоты основных критериев качества и очевидности победы во втором туре одного участника, у которого есть козырный туз - заключенное с правительством Новосибирской области концессионное соглашение о переработке отходов. Хотя подать заявку на участие во втором туре может любой желающий из числа участников первого, понятно, кто получает безусловные преференции.

- Единственным вариантом справедливого проведения конкурса на выбор регионального оператора может стать расторжение прежнего концессионного соглашения и приведение конкурсной документации в соответствие со здравым смыслом и законом, - уверен Вадим Агеенко. - Сам факт наличия не расторгнутого соглашения ставит участников конкурса в неравные условия. В Новосибирской области работает около пятидесяти операторов по обращению с ТКО. У них большой опыт и понимание региональной специфики, и при грамотном подходе расширение поля их деятельности пошло бы на пользу всем. Но у них нет шансов на успех во втором туре.

А как у соседей?

Сегодня станут известны итоги повторного конкурса на выбор оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в северной части Кузбасса. В нем принимают участие две кемеровские компании. Региональный оператор должен приступить к выполнению своих обязанностей не позднее 1 января 2019-го. Между тем регоператор на юге Кемеровской области, определенный по итогам конкурса в октябре прошлого года, уже приступил к работе, открыв первый абонентский отдел. Юридические и физические лица смогут заключить здесь договоры на вывоз и утилизацию мусора. Разработанная в прошлом году территориальная схема обращения с ТКО в Кузбассе содержит информацию об объектах их обработки, утилизации и обезвреживания. Схема, как и кадастр отходов, должна актуализироваться раз в год, но изменялась уже дважды. На ее основе сформирована областная программа обращения с отходами, включающая планы рекультивации и строительства объектов размещения ТКО - мусоросортировочных, мусороперегрузочных станций и полигона в Кемерове.

Администрация Томской области признала ООО "Риск" победителем первого конкурса по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Компания будет обслуживать территорию Молчановского, Кривошеинского, Чаинского, Колпашевского и Верх-некетского районов. Соглашением между победителем конкурса и региональным департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды предусмотрено, что компания приступит к исполнению своих обязательств с 1 января 2019 года. В ближайшее время пройдут конкурсы по выбору операторов в городе Стрежевом и Александровском районе (первая зона), Каргасокском и Парабельском районах (вторая зона), городском округе Кедровом (третья зона).

В Алтайском крае выбрали двух из семи региональных операторов по обращению с твердыми бытовыми отходами - для бийской и барнаульской зон. Региональная схема обращения с отходами предусматривает создание к 2021 году всей необходимой инфраструктуры по раздельному сбору, вторичному использованию и утилизации ТБО, предполагающая переработку до пятидесяти процентов собранных в крае отходов.