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22.06.2018 10:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Омске построили крупнейший в стране бассейн для танков

Текст: Наталья Граф (Омск)
В Омске завершаются промышленные испытания танкового вододрома, который называют уникальным для Вооруженных сил России.
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

- Для армии это первый искусственный водоем, длина которого составляет 120 метров, ширина - 70, глубина - пять метров, - сообщил "РГ" заместитель руководителя пресс-службы Центрального военного округа Андрей Игнатьев. - Его размеры позволяют военнослужащим одновременно выполнять упражнения на танках как под водой, так и на воде.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Новый вододром позволит военнослужащим выполнять упражнения по форсированию водных преград как на боевых машинах пехоты, так и на танках, отрабатывая действия по экстренной эвакуации экипажа из машины, затоплению боевой машины. В частности, водители смогут управлять танками по приборам с использованием гирокомпаса в экстремальных условиях полного отсутствия видимости.

Качество и возможности искусственного бассейна для танков уже оценил начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Шевченко. Решение о вводе водоема в эксплуатацию будет принято в ближайшее время - по окончании тестирования.

Ранее крупнейшим вододромом для подготовки экипажей боевых машин считался бетонированный вододром на российской военной базе, дислоцированной в Армении. Он был построен на высокогорном полигоне Алагяз в 2016 году. Его размеры составляют 100 на 75 метров.

Строительство крупнейшего в стране бассейна для боевых машин началось в Сибири в середине прошлого года на базе Омского автобронетанкового инженерного института. Сегодня Омский филиал Военной академии материально-технического обеспечения готовит для российской армии инженеров с высшим и средним военно-специальным образованием. В институте проходят обучение представители более тридцати стран. Курсанты в совершенстве овладевают современной боевой техникой благодаря уникальной учебной базе. Несколько лет назад в Омске был открыт класс легководолазной подготовки танкистов - единственный в Вооруженных силах РФ.

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