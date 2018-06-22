По данным исследовательского центра "Международная торговля и интеграция", доля контрафактной и некачественной продукции в общем обороте цемента в России в 2016 году составляла шестнадцать процентов. В 2017-м, по оценкам представителей АО "ХК "Сибцем", этот показатель снизился до десяти процентов.

- По подсчетам аналитиков нашей компании, в 2017 году объем оборота цемента неустановленного качества на отечественном рынке достиг 5,8 миллиона тонн, в Сибири - не менее 150 тысяч тонн. Столкнуться с ним сегодня может каждый: далеко не всегда потребитель понимает, какой именно цемент он покупает - продукцию добросовестных производителей или подделку, - отмечает первый вице-президент АО "ХК "Сибцем" Геннадий Рассказов. - Очень важно, чтобы в обороте были только качественные материалы. Доступ к ним должны иметь как крупные застройщики, которые возводят масштабные ответственные объекты, так и частники, заливающие фундамент дачного дома. Лишь в этом случае гражданам нашей страны можно будет гарантировать безопасную и комфортную среду.

Дело в том, что технология изготовления цемента очень сложна, и "смоделировать" ее в гараже практически невозможно. Зато есть люди, смешивающие заводскую продукцию с разными добавками - например, с золой или шлаком. В результате из одного мешка цемента они получают три. На таком "фальшивом" производстве побывали представители АО "Искитимцемент", организовавшие "контрольную закупку" продукции в одной из точек продаж в Новосибирске.

- Прямо на месте установлено два силоса: один - под цемент, второй - под золу. Компоненты смешивают - вот и готовая продукция. Продают ее граждане Средней Азии. Купив у них мешок смеси, мы проверили ее в заводской лаборатории. Исследования показали: цемент разбавлен золой в полтора-два раза, - поясняет генеральный директор предприятия Владимир Скакун. - Реклама этой базы появилась в Интернете еще в 2017 году, причем для иллюстрации использовали фотографии нашей упаковки. Мы ее постоянно совершенствуем, применяем для изготовления мешков качественные материалы, обновляем дизайн. Но как только меняем цветовую гамму, тара, так напоминающая по оформлению нашу появляется и у нелегальных продавцов.

Нет никакой гарантии в том, что фундаменты и железобетонные конструкции, возведенные с использованием расфасованного в подворотне цемента, выдержат проектные нагрузки. Нередко сомнительные смеси содержат радиоактивные и химически опасные вещества, которые наносят вред здоровью людей.

- Цемент - это "хлеб" стройки, от его качества зависит все, - подчеркивает президент Ассоциации строителей России Николай Кошман. - Трагические события в Кемерове, Казани, Омске, Москве, Грозном и других городах свидетельствуют о том, что проблема безопасности в строительстве с каждым днем становится все острее. Анализ причин аварий, катастроф и иных происшествий показывает: именно цель получения прибыли любыми путями, в том числе за счет использования дешевых и некачественных строительных материалов, приводит к тяжелым последствиям.

В марте 2016-го в России ввели обязательную сертификацию цемента. Уже за первый год действия процедуры объем незаконного оборота цемента в стране сократился на 24 процента. А размеры ущерба, нанесенного экономике, уменьшились с 44,5 миллиарда рублей в 2015 году до 36,4 миллиарда в 2016-м.

- Однако законодательство в области аккредитации пока не способно в полной мере защитить отрасль от недобросовестных производителей и органов по сертификации. Сегодня лишь четыре из 23 аккредитованных органов работают активно и без нарушений, - констатирует член экспертного совета при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции от НО "Союзцемент" Наталья Кожина. - Из 380 сертификатов, оформленных за первый год действия процедуры обязательной сертификации, 71 выдан неправомерно, 52 уже аннулировано.

Изменить ситуацию в отрасли поможет комплекс различных мер. Их обсуждали участники круглых столов, проходивших в Новосибирске и Москве. Мероприятия объединили производителей строительных материалов, представителей органов государственной власти, общественности, некоммерческих организаций "Ассоциация строителей России" и "Союзцемент", науки, СМИ.

- Контрафактные и некачественные строительные материалы несут реальную угрозу жизни людей, нашей безопасности. К сожалению, спад в экономике страны усугубил проблему их распространения, сделал ее более острой и масштабной. Чтобы справиться с этим негативным явлением, нужно объединить усилия экспертов из разных областей, - убежден председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Прежде всего необходимо создать такие условия, чтобы мошенники, которые действуют все более напористо и изощренно, не могли уйти от ответственности. Сегодня изготовителям фальсификата грозит лишь административное наказание, но нередко им удается избежать и его. Руководители холдинга "Сибирский цемент" считают, что основная причина происходящего - проблемы, связанные с фактическим исполнением требований закона со стороны органов власти. И, проанализировав их, эксперты компании сформулировали предложения по их решению.

В частности, они рекомендуют пересмотреть ряд норм федерального закона № 294, административных регламентов Росстандарта, Роспотребнадзора, Федеральной антимонопольной службы, препятствующих эффективной борьбе с оборотом некачественного цемента, исключить обязательный претензионный порядок для рассмотрения Роспотребнадзором заявления о нарушении прав потребителя. Также представители компании говорят о необходимости усилить ответственность за нарушение требований технических регламентов и обязательных к применению ГОСТов на цемент, заставить таможенные органы проверять сертификаты при ввозе цемента в РФ, дополнить деятельностью по изготовлению и реализации цемента установленный перечень видов коммерческой деятельности, в отношении субъектов которой проведение плановых проверок не исключается.

Эти инициативы уже одобрены некоммерческими организациями "Ассоциация строителей России" и "Союзцемент", а также Общественной палатой РФ. Их реализация позволит вести более эффективную борьбу с распространением контрафактного и некачественного строительного материала.