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22.06.2018 14:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горах Мурманской области эвакуировали туристку

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Минувшей ночью спасатели эвакуировали из верховьев реки Гольцовка в Хибинских горах Мурманской области 30-летнюю туристку.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области, мужчина и женщина из города Жуковский Московской области отправились в Хибины 21 июня. Вечером, когда группа находилась в районе верховьев реки Гольцовка, женщине стало плохо, она не могла передвигаться. К счастью, в этом районе работала мобильная связь. Мужчина, который был вместе с туристкой, позвонил в поисково-спасательное подразделение Кировска Мурманского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра (МАКАСЦ) МЧС России.

- В 20.15 четверо спасателей МАКАСЦ выехали на оказание помощи и около 0.10 обнаружили туристов, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - Женщину пришлось нести на носилках. В 06.30 доставили к карете скорой медицинской помощи. Благодаря тому, что группа перед выходом заранее зарегистрировалась в МАКАСЦ, помощь ей удалось оказать достаточно быстро.

Согласно постановлению Правительства РФ от 03 марта 2017 года № 252 "О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации", с 21 марта 2017 года все самостоятельные туристы, организации и предприниматели, оказывающие туристические услуги, должны информировать о своих походах территориальный орган МЧС не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала путешествия. При этом их никто не ограничивает в передвижениях. Смысл регистрации в том, чтобы при необходимости спасатели могли как можно быстрее найти путешественников и оказать им помощь.

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- Это особенно важно, если поход планируется по маршруту, где мобильная связь работает не везде, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС. - Тогда при регистрации участников похода проинформируют о том, в каких районах связь действует и куда следует выйти, чтобы в случае необходимости можно было вызвать по телефону помощь.

Справка "РГ"

Спасатели напоминают: в походе необходимо иметь с собой заряженный мобильный телефон или устройство для его зарядки. Для регистрации нужно обратиться в Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр - филиал ФГКУ "СЗ РПСО МЧС России" (184250, Кировск, улица Советской Конституции, дом 3, телефон дежурного (81531) 5-88-95), в поисково-спасательное подразделение Мурманска МАКАСЦ (Мурманск, улица Подгорная, дом 138, телефон оперативного дежурного (8152) 526-007) или по электронной почте mpso@szrpso.ru. Если нужна экстренная помощь, нужно звонить по номерам единой службы спасения со стационарного телефона - 01, с мобильного - 101 или 112.

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