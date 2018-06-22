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22.06.2018 15:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Первое речное судно на солнечных батареях пройдет путь "из варяг в греки"

Текст: Алексей Дуэль
Уникальная экспедиция "Эковолна" проходит этим летом на реках России. Задача - за три месяца пройти водным путем от Санкт-Петербурга до Астрахани и при этом не сжечь ни грамма топлива. Средство передвижения - катамаран, работающий исключительно на солнечных батареях. Старт путешествию был дан 19 мая в Петербурге, финиш в Астрахани ожидается в августе. А в конце июня солнечный катамаран зашел на несколько дней в Москву.
Фото: Владимир Аносов/ РГ
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Двухгондольный катамаран с пластиковым корпусом оснащен крышей-навесом, выполненной из солнечной панели площадью 57 квадратных метров и произведенной российской компанией "Хевел". К ней прилагаются два литий-ионных аккумулятора новосибирского "Лиотеха" суммарной емкостью 70 киловатт. Они дают энергию двум электромоторам мощностью по 4 киловатта/час, вращающим ходовые винты. Длина судна - 11,6 метра, ширина - 6,4 метра, высота борта - 2 метра, осадка - 70 сантиметров. Экипаж - три человека: капитан и два помощника. Всего на борту могут находиться до 12 человек. В гондолах оборудованы кухня, кают-компания, сантехнические удобства и четыре каюты, в которых могут с комфортом разместиться 8 человек.

- Если идти только на заряде аккумуляторов, мы сможет преодолеть около 200 километров, - делится руководитель экспедиции, директор АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований" Евгений Казанов. - Пару раз нам такая возможность очень пригодилась - неподалеку от Рыбинского водохранилища попали в циклон, шли затяжные дожди, батарея не могла вырабатывать энергию. Тогда мы дотянули до пристани, а там подзарядились от сети. Но это исключение, для остального маршрута нам хватало энергии солнца.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Крейсерская скорость катамарана "Эковолны" - 10 километров в час. В пиковом режиме электромоторы могут разогнать судно и до 15 километров в час, но такой темп передвижения приводит к нерационально высокому расходу энергии.

- На Рыбинском водохранилище попали в непогоду, волна была метра полтора, - воспоминает Евгений Казанов. - Ничего, справились, у нас по документам мореходность до двухметровой волны. Ивановские пороги на Неве тоже преодолели на пределе мощности. Но, конечно, идти вниз по спокойной Волге было намного приятнее.

На борту катамарана есть все необходимое оборудование - радар, радиостанции речного и морского диапазона, на камбузе - газовая плита, работающая от баллонов, электрическая мультиварка, чайник. По сути, такой небольшой катамаран - идеальная дача на воде. С точки зрения закона, это - маломерное судно, и для управления им нужны права как на моторную лодку. Все работает по принципу "умный дом": энергосистема сама оптимизирует энергопотребление, забирая максимум непосредственно от солнечной панели и добирая недостающее от аккумуляторов, которые зарядятся за несколько часов стоянки в солнечный день.
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Создатели катамарана для "Эковолны" честно признаются, что это - только прототип. Но, судя по тому, как успешно была пройдена северная, самая сложная часть маршрута, разработка вполне удачная. Теперь ее можно будет масштабировать. Например, для использования в городах в качестве речных трамвайчиков. В этом случае роль солнечной панели будет снижаться - при наличии пристаней по ходу движения, возможно, проще будет быстро подзарядить аккумулятор от розетки, чем старательно ловить солнечные лучи.

Пока экономика этого проекта выглядит так: стоимость всего судна составляет порядка 13 миллионов рублей. Больше половины из них - 7 млн руб. - приходится на энергетическую установку. Навесной бензиновый двигатель сравнимой мощности обошелся бы раз в десять дешевле. Но его надо заправлять. И на каждый 500 км пути он будет потреблять, по оценкам Евгения Казанова, около тонны бензина. Солнце же светит бесплатно, ресурса аккумуляторов, по расчетам, хватит на семь лет, панель прослужит все 25 лет. Так что высокая стоимость судна может окупиться очень низкими эксплуатационными расходами.
Производители основных компонентов для создания солнечного катамарана - участники корпорации "Роснано". Что открывает перед ними хорошие возможности для доведения своих разработок до совершенства и дальнейшего внедрения их в жизнь.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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На следующей неделе "Эковолна" продолжит свой путь вниз по Волге. По пути запланированы демонстрации судна, встречи и лекции в попутных городах и поселках. Возможно, первые "жертвы" очарования этого почти бесшумного и абсолютно экологически чистого судна появятся уже этим летом. И тогда, если помечтать, через несколько лет по Волге пойдут десятки, а потом и сотни судов на электрической и солнечной тяге - электробаржи, электролайнеры с туристами, электролодки с рыбаками… Пока же дорогу им прокладывает небольшой катамаран.

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