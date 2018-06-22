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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Мечты и мачта - телевидение

Пятый канал покажет "Алые паруса"
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Столичный выпуск №7597 (134)
"Алые паруса" - праздник выпускников, которому нет аналогов. Первые "Алые паруса" прошли в Ленинграде в 1968 году. В 2005 году праздник, благодаря инициативе Акционерного банка "РОССИЯ" и Пятого канала, получил свое второе рождение.

23 июня в центре Санкт-Петербурга соберутся тысячи выпускников, чтобы отпраздновать начало своей взрослой жизни. Выступления артистов на Дворцовой площади начинаются с первых же минут, так что поклонникам певицы Мари Краймбрери, ALEKSEEVa и группы Quest Pistols советуем прийти пораньше. Продолжат концерт Виктория Дайнеко, Артем Пивоваров, Алсу, ST и "Моя Мишель", а завершат - хиты Басты. Шоу будут вести Иван Ургант и Даша Александрова.

Фото: Антон Подгайко/ТАСС
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24 июня в 00.40 начнется музыкальное представление в акватории Невы. Это эффектное зрелище пройдет в сопровождении камерного хора Festino и объединенного оркестра: "Струны Петербурга" Джазовой филармонии и Olympic Brass Orchestra. Неизменными элементами "Алых парусов" останутся морская рында, ударом в которую губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко возвестит о начале праздника, и бригантина под алыми парусами. Прямая телевизионная трансляция начнется 23 июня в 22.00 на Пятом канале.

"Мы добились прекрасных результатов сразу по нескольким показателям. Пятый занимает четвертое место в аудиториях Все 4+ (доля 6,1%) и Все 18+ (доля 6,3%), сутки в целом и в прайме рабочих дней во "Все 25-59" (8,0). А в аудитории Женщины 25-59, кстати, самой востребованной у рекламодателей, также в прайме рабочих дней - 10,2%. Мы запустили множество новых программ, в том числе "Народное караоке" с хором Турецкого", - прокомментировал "РГ" работу Пятого канала его генеральный директор Юрий Шалимов.

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