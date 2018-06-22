В Мурманск прибыли участники автопробега на электромобилях

Сегодня в Мурманск впервые прибыли участники автопробега "Arctic rally" на десяти электромобилях. Шесть участников путешествия, из России и Белоруссии, стартовали 20 июня из Санкт-Петербурга, а четверо выехали утром 22 июня из Норвегии. По словам участников акции, организованной норвежским экологическим объединением "BELLONA", главная ее цель - привлечь внимание властей к проблеме нехватки инфраструктуры для подзарядки электрокаров.

Севернее Санкт-Петербурга она практически отсутствует. Расстояние между Санкт-Петербургом и Мурманском весьма немалое - около 1300 километров. Чтобы преодолеть его, владельцу электромобиля в среднем приходится подзаряжаться более десятка раз. Норвежцам было легче - от Киркенеса до Мурманска только 223 километра, поэтому им хватило одной подзарядки. Поэтому путешествие на Крайний Север для российских и белорусских участников акции стало запоминающимся приключением.

- Такое путешествие - хороший опыт, - констатировала Ия Гордеева, председатель "Ассоциации автомобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры" Санкт-Петербурга. - Нам очень нужны зарядные станции. Дело в том, что мы потеряли свой дизель-генератор. В итоге нам помогали автозаправочные станции, они давали возможность подключиться к сети 220 вольт для подзарядки. Заряжались мы и в гостиницах, для этого даже пришлось делать специальные розетки, поскольку они должны быть с заземлением. Не от каждой розетки можно зарядить электрокар. Так что с помощью нашего автопробега мы в определенной мере создали инфраструктуру - в тех гостиницах, где мы останавливались, появились заземленные розетки для электромобилей.

Автопробег принес электромобилистам немало открытий. По словам Ии Гордеевой, она с большим удивлением обнаружила, что в России бывают места, где не действует сотовая связь. А на диковинные автомобили, которые едут без привычного шума и выхлопов, обращали внимание не только владельцы обычных бензиновых авто, но даже дикие животные - в пути электромобилисты встретили любопытную лису, которая стояла на обочине и смотрела на них.

По решению правительства РФ с 1 ноября 2016 года каждая автозаправочная станция страны должна быть оснащена генератором для подзарядки электрического транспорта. Но подобные устройства есть даже не в каждом городе. Первая зарядная станция появилась в Мурманске в 2017 году в подарок от объединения "BELLONA".В ноябре прошлого года администрация Мурманской области подписала меморандум о развитии инфраструктуры электротранспорта, сообщил вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора, который встречал участников автопробега в Мурманске.

- В январе 2018 года открылась заправка для электротранспорта в Киркенесе, - отметил Евгений Никора. - И сейчас в рамках проекта "Arctic Electric Road" мы обсуждаем задачу обустройства еще двух зарядных станций в Мурманской области - одну в районе Старой Титовки и вторую в районе города Заполярного. По моим оценкам, это будет. Но Мурманск и так передовик по развитию электротранспорта - по нашему городу возят пассажиров самые северные в мире троллейбусы.