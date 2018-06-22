В Петербурге появился музей голливудских киногероев

В Петербурге открылась первая в России выставка голливудских киногероев Movie Art. Посвящена она персонажам самых культовых фильмов и мультфильмов - от "Ледникового периода" до "Аватара", "Людей Икс" и "Звездных войн".

На встречу с журналистами основатель компании Big Funny Александр Донской пришел в образе президента США Трампа (отлично сделанная маска) и в футболке болельщика "Зенита". Пошутил, а потом серьезно заявил:

- Мы открываем новый проект. У нас есть Музей иллюзий, Музей рекордов и фактов и другие, различные аттракционы для детей и взрослых, их уже 20 в Санкт-Петербурге и в общей сложности 103 по всему миру. Новую идею нашли в Лос-Анджелесе, Голливуде и реализовали в Петербурге. Отобрали самых интересных киногероев, с которыми людям будет интересно общаться, фотографироваться.

Режиссер театрального действия проекта Антон Захарьин провел корреспондента "РГ" по залам.

- На нашей выставке представлено более 50 эпизодов из легендарных фильмов. Все киногерои - а их 62! - полностью роботизированы. Они оживают прямо на глазах и взаимодействуют с посетителями. Это некая дружба.

Здесь несколько зон: Мультфильмы, фильмы для детей, Вселенные супергероев из комиксов, Фантастика (космический корабль), Приключенческие блокбастеры, Фильмы-хорроры. Присутствуют Художник-мультипликатор, Оператор и Режиссер, Техник спецэффектов (это профессиональные актеры, они исполняют роли создателей кино).

Пояснительная информация на табличках на русском и английском языках. Герои мультфильма "Мадагаскар" - пингвины, которые держатся своей командой. Безумный Шляпник танцует джигу-дрыгу. Люди в черном, самый большой секрет Земли, сотрудники тайного бюро, считающие, что инопланетяне среди нас. Нажми на кнопку - инопланетный таракан исчезнет. Дотронься до снежинки из "Холодного сердца", и очаровательный снеговик по имени Олаф на миг оживет. Потяни за ухо Свинку Пеппу - и веселье начнется! Потри лампу - и появится могущественный Джинн, чтобы исполнить желание. Нажми на конфеты от Вилли Вонка ("Чарли и шоколадная фабрика") и…

Хочешь стать Суперменом? Тогда попробуй поднять будку. Можно сесть в бэтмобиль, машину Бэтмена, персонажа комиксов и художественных фильмов, который очищает улицы своего города от зла и грязи. Забраться в пасть гигантской белой акулы (триллер Стивена Спилберга "Челюсти"). Сделать фото рядом с топором из "Обители зла" и с куклами из "Трупа невесты".

Можно поиграть с Ослом, самым преданным другом зеленого великана Шрека. Построить из лего все что хочешь (помните мультик "Лего"?). Увидеть Енота Ракету в действии ("Стражи Галактики"). Отправить неугомонную белку Скрэт ("Ледниковый период") в погоню за вкусным желудем. Попробовать пройти по опасному подвесному мосту, который сулит верную смерть (вспомните знаменитую концовку фильма "Индиана Джонс и Храм судьбы"). Побывать в комнате, на которой написано "Вход 18+", там герои триллеров, ужастиков. Например, мистер Ганнибал Лектор.

Халк, чудовищный зеленый монстр, его настоящее имя доктор Роберт Брюс Бэннер, супергерой комиксов. Люди Икс, мутанты, обладающих невероятными силами. Гарри Поттер, Веселый Роджер, Белоснежка и семь гномов, Индиана Джонс… - кого тут только нет!

В компании Big Funny говорят, что выставка на Невском проспекте, 62 будет работать два месяца, но может стать постоянно действующим музеем.