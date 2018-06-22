В Петербурге появился музей голливудских киногероев

Новости

Пилот вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Югре, погиб 18:41
Улица Ильинка в Москве станет пешеходной 23 июня 18:40
Вышел трейлер киберпанка "Зои" с Юэном МакГрегором 18:30
В многоэтажке Татарстана взорвался газ, пострадали четверо 18:23
Лауреат Каннского фестиваля Ксавье Долан сыграет во второй части "Оно" 18:15
В Екатеринбург прилетели сборные Японии и Сенегала 18:10
СК начал проверку после жесткой посадки Ми-2 в Югре 18:09
Видео: Селена Гомез снялась в сюрреалистичном хорроре 18:05
В Рязани сгорела крыша многоэтажного дома 18:03
Нигерия - Исландия - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 18:00
Видео: Шер из-за нелюбви к Трампу пренебрегла своими убеждениями 17:51
Спасший двух девушек нижегородец стал героем мировых СМИ 17:50
Тизер: по "Миру Дикого Запада" выпустили необычную игру 17:43
Коутиньо во второй раз признан лучшим игроком матча на ЧМ 17:42
Вышел трейлер российского "потустороннего" фильма ужасов "Гости" 17:40
В России могут подорожать американские автомобили 17:40
Анна Кузнецова прокомментировала свое переназначение детским омбудсменом 17:20
Артем Дзюба выразил готовность "сыграть" за женскую сборную России 17:18
Спин-офф мультсериала "Бивис и Баттхед" "Дарья" получит "перезапуск" 17:10
РФ и Южная Корея создадут платформу для четвертой промышленной революции 17:10
Трейлер и постеры: экологический постапокалипсис The Domestics 17:06
Ушаков рассказал об отсутствии ответа лидера КНДР на приглашение в РФ 17:05
Составлен рейтинг регионов по доходам от штрафов за нарушение ПДД 16:45
Под Калининградом осудят "Деда Мороза", сломавшего челюсть подростку 16:42
"Джейме Ланнистер" рассказал про самую жестокую сцену "Игры престолов" 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Тест: Как правильно загорать на солнце
Тест: Как правильно загорать на солнце
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
22.06.2018 17:24
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге появился музей голливудских киногероев

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Петербурге открылась первая в России выставка голливудских киногероев Movie Art. Посвящена она персонажам самых культовых фильмов и мультфильмов - от "Ледникового периода" до "Аватара", "Людей Икс" и "Звездных войн".

На встречу с журналистами основатель компании Big Funny Александр Донской пришел в образе президента США Трампа (отлично сделанная маска) и в футболке болельщика "Зенита". Пошутил, а потом серьезно заявил:

Фото: пресс-служба шоу "Ромео и Джульетта"
В Петербурге начались гастроли ледового мюзикла Ильи Авербуха

- Мы открываем новый проект. У нас есть Музей иллюзий, Музей рекордов и фактов и другие, различные аттракционы для детей и взрослых, их уже 20 в Санкт-Петербурге и в общей сложности 103 по всему миру. Новую идею нашли в Лос-Анджелесе, Голливуде и реализовали в Петербурге. Отобрали самых интересных киногероев, с которыми людям будет интересно общаться, фотографироваться.

Режиссер театрального действия проекта Антон Захарьин провел корреспондента "РГ" по залам.

- На нашей выставке представлено более 50 эпизодов из легендарных фильмов. Все киногерои - а их 62! - полностью роботизированы. Они оживают прямо на глазах и взаимодействуют с посетителями. Это некая дружба.

Здесь несколько зон: Мультфильмы, фильмы для детей, Вселенные супергероев из комиксов, Фантастика (космический корабль), Приключенческие блокбастеры, Фильмы-хорроры. Присутствуют Художник-мультипликатор, Оператор и Режиссер, Техник спецэффектов (это профессиональные актеры, они исполняют роли создателей кино).

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
В Петербурге возродят сериал "Агент национальной безопасности"

Пояснительная информация на табличках на русском и английском языках. Герои мультфильма "Мадагаскар" - пингвины, которые держатся своей командой. Безумный Шляпник танцует джигу-дрыгу. Люди в черном, самый большой секрет Земли, сотрудники тайного бюро, считающие, что инопланетяне среди нас. Нажми на кнопку - инопланетный таракан исчезнет. Дотронься до снежинки из "Холодного сердца", и очаровательный снеговик по имени Олаф на миг оживет. Потяни за ухо Свинку Пеппу - и веселье начнется! Потри лампу - и появится могущественный Джинн, чтобы исполнить желание. Нажми на конфеты от Вилли Вонка ("Чарли и шоколадная фабрика") и…

Хочешь стать Суперменом? Тогда попробуй поднять будку. Можно сесть в бэтмобиль, машину Бэтмена, персонажа комиксов и художественных фильмов, который очищает улицы своего города от зла и грязи. Забраться в пасть гигантской белой акулы (триллер Стивена Спилберга "Челюсти"). Сделать фото рядом с топором из "Обители зла" и с куклами из "Трупа невесты".

Фото: Театр музыкальной комедии
В Петербурге "Голливудскую диву" сменят "Чин Чи Ла" и "Том Сойер"

Можно поиграть с Ослом, самым преданным другом зеленого великана Шрека. Построить из лего все что хочешь (помните мультик "Лего"?). Увидеть Енота Ракету в действии ("Стражи Галактики"). Отправить неугомонную белку Скрэт ("Ледниковый период") в погоню за вкусным желудем. Попробовать пройти по опасному подвесному мосту, который сулит верную смерть (вспомните знаменитую концовку фильма "Индиана Джонс и Храм судьбы"). Побывать в комнате, на которой написано "Вход 18+", там герои триллеров, ужастиков. Например, мистер Ганнибал Лектор.

Халк, чудовищный зеленый монстр, его настоящее имя доктор Роберт Брюс Бэннер, супергерой комиксов. Люди Икс, мутанты, обладающих невероятными силами. Гарри Поттер, Веселый Роджер, Белоснежка и семь гномов, Индиана Джонс… - кого тут только нет!

В компании Big Funny говорят, что выставка на Невском проспекте, 62  будет работать два месяца, но может стать постоянно действующим музеем.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Арт Музеи и памятники В регионах

Главное сегодня

Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза
МИД РФ: Россия готова доказать причастность Запада к химатакам в Сирии
При отборе проб в Сирии и в "деле Скрипалей" были допущены ошибки
Власти Ирана допустили выход из ядерной сделки
В Донбассе приговорили Порошенко к пожизненному заключению