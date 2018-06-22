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22.06.2018 11:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Великом Новгороде нашли древнейший мост России

Текст: Алексей Васильев (Великий Новгород)

Археологи установили возраст моста через Волхов, остатки которого были обнаружены в ходе подводных раскопок весной этого года. Три образца были направлены в лабораторию изотопных исследований РГПУ имени Герцена.

Анализ показал, что бревнам около 1060 лет, сообщает пресс-служба Новгородского музея-заповедника. Это означает, что мост мог существовать в середине X века, а значит, претендует на статус старейшего моста в России. Правда, для дендрохронологического датирования образцы практически непригодны, поэтому для полной уверенности придется провести повторные анализы в других научных лабораториях.

Фото: Предоставлено Институтом истории материальной культуры РАН
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- У нас есть материалы Неревского раскопа, где самые ранние мостовые Великой улицы датированы 953 годом, - отметил советник генерального директора Новгородского музея-заповедника кандидат исторических наук Сергей Трояновский. - Они свидетельствуют о регулярном мощении улиц по определенной схеме города, в которую мост уже мог быть вписан.

Кроме того, находка подтверждает отрывок так называемой Иоакимовской летописи, на которую ссылался историк XVIII века Василий Татищев. Сама летопись не сохранилась, как и многие источники, упомянутые в исторических трудах Татищева. Из-за этого их достоверность не раз подвергалась сомнению в научных кругах, некоторые ученые предполагали, что некоторые летописные тексты были просто выдуманы автором "Истории российской". Тем не менее, в данном случае существование летописи доказывает открытие археологов.

- Теперь есть еще одно материальное свидетельство ее достоверности, - рассказал руководитель подводных работ Айвар Степанов. - Не менее интересна и сама находка. Это пятиугольный в плане забутованный камнем сруб - весьма трудоемкое и дорогостоящее сооружение. Расстояние между центрами остатков пяти просматриваемых опор составляет около 22 метров, что предполагает существование в древности весьма протяженных и сложных пролетов моста. Поскольку у сруба пока не выявлены настил для засыпки валуном и горизонтальные связи, встает вопрос - как его погружали на дно? Нерационально широкими выглядят врубки "рогатого угла", которые ухудшают гидродинамику всей конструкции.

По всей видимости, опоры прослужили долго. Но рядом с ними археологи не нашли никаких старинных артефактов - возможно, на мосту просто не велась торговля в отличие от XIV - XVI веков. А может быть, грунт со временем просто сильно размыло.

После разрушения сруба бутовый валун высыпался и перегородил русло. Часть опор извлечь не смогли, и они стали причиной обмеления. В итоге новый мост построили на 170 метров ниже по течению, а его конструкция стала свайной.

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