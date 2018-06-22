Видео: В Петербурге песню Цоя перепели в стиле 60-х

Музыканты из петербургской группы "Биртман" сняли оригинальный клип на песню Виктора Цоя "Прохожий". В кавере нет характерных протестных нот, а стилистика относит зрителя к 60-м годам.

"21 июня 2018 года Виктору Цою исполнилось бы 56 лет. В честь этого события мы решили слегка похулиганить и перенести песню "Прохожий" из 80-х в 60-е", - говорится в официальном заявлении музыкантов из "Биртмана".

Группа "Биртман" изначально позиционировала себя как музыкальная мистификация. Участники снимали клипы в стиле 60-х, которые заливали на музыкальные ресурсы. В "Википедии" они даже написали вымышленную биографию лидера группы.

Но так как в песнях присутствовали такие слова как "селфи" или "лайк" обман быстро вскрылся и сейчас музыканты активно выступают с концертами.