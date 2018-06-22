Еще в двух районах Крыма ввели режим ЧС из-за засухи

В Джанкойском и Красноперекопском районах Крыма введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.

Таким образом теперь режим ЧС действует в шести сельских районах полуострова из 14. Ранее режим ЧС уже ввели в Советском, Красногвардейском, Нижнегорском и Первомайском районах Крыма.

О том, что республике угрожает засуха, министерство сельского хозяйства РК впервые сообщило в начале мая. Причиной стала малоснежная зима и высокие температуры апреля, который также прошел без дождей. С октября по май в Крыму выпала лишь половина среднемноголетней нормы осадков. А в апреле столбик термометра уверенно держался на отметках выше 25 градусов Цельсия. К концу мая в некоторых регионах дождей не было более 100 дней. Все вместе это привело к гибели посевов на площади свыше 18000 гектаров.

В районах, где от засухи пострадали 30 и более процентов посевов озимых и яровых культур введен режим ЧС. Министерство сельского хозяйства РК вынуждено было скорректировать прогноз будущего урожая в сторону уменьшения. По сравнению с первоначальным прогнозом, новый уменьшен вдвое, до 800 тысяч тонн зерновых.

Государство уже начало выплачивать компенсации хозяйствам, пострадавшим от засухи.