Глава Адыгеи принял участие в акции "Свеча памяти"

Новости

Анна Кузнецова прокомментировала свое переназначение детским омбудсменом 17:20
Артем Дзюба выразил готовность "сыграть" за женскую сборную России 17:18
Спин-офф мультсериала "Бивис и Баттхед" "Дарья" получит "перезапуск" 17:10
РФ и Южная Корея создадут платформу для четвертой промышленной революции 17:10
Трейлер и постеры: экологический постапокалипсис The Domestics 17:06
Ушаков рассказал об отсутствии ответа лидера КНДР на приглашение в РФ 17:05
Составлен рейтинг регионов по доходам от штрафов за нарушение ПДД 16:45
Под Калининградом осудят "Деда Мороза", сломавшего челюсть подростку 16:42
"Джейме Ланнистер" рассказал про самую жестокую сцену "Игры престолов" 16:31
В Югре вертолет совершил жесткую посадку 16:28
В Волгограде владелец лодочной станции отправлен под домашний арест 16:26
Ростовчанке после укуса комара удалили червя-паразита 16:26
Роналду и Головин стали лидерами по подписчикам после первого тура ЧМ 16:26
Бизнесвумен из КБР не доплатила налогов на четыре млрд рублей 16:21
Ник Кейв: "Нелюбовь" Андрей Звягинцева - чистая мизантропия 16:16
Возгорание самолета в аэропорту Тюмени попало на видео 16:09
Ученые выяснили, в каком возрасте лишний вес защищает от рака 15:56
Новый японский кроссовер доступен для заказа в России 15:55
На Кубани онкологи восстановили пациенту нос из ребра 15:33
Как правильно загорать на солнце 15:10
Бывший вице-премьер Крыма получил 11,5 года колонии 14:58
Диспетчеры опровергли опасное сближение самолетов в ростовском небе 14:55
Бразилия - Коста-Рика - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:50
В Минске после шестилетней реконструкции открыли стадион "Динамо" 14:26
Безуглов: Игроки сборной России сдали более 300 допинг-проб 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Тест: Как правильно загорать на солнце
Тест: Как правильно загорать на солнце
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
22.06.2018 16:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Адыгеи принял участие в акции "Свеча памяти"

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В День памяти и скорби в Адыгее проходит цикл патриотических мероприятий, посвященных памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Начались они на центральном мемориале республиканской столицы со Всероссийской акции "Свеча памяти", которая продолжилась возложением венков и цветов к Вечному огню.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В церемонии приняли участие глава РА Мурат Кумпилов, председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЮФО по РА Сергей Дрокин, руководитель администрации главы региона и Кабинета министров Мурат Тхакушинов, руководители правоохранительных органов республики, члены Кабинета министров, депутаты Госсовета-Хасэ, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, молодежь, волонтеры и жители республики.

Фото: Алексей Гусев
Глава Адыгеи рассказал о задачах по выполнению майского указа

"Великая Отечественная война вошла в судьбы каждой семьи. И сегодня для всех нас - День памяти и скорби. Многонациональный советский народ воевал долгих 1418 дней. Победа осталась за нами", - сказал Мурат Кумпилов.

Адыгея внесла весомый вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Из республики в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт более 80 тысяч человек, свыше 33 тысяч погибли. 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.

Память погибших в Великой Отечественной войне участники церемонии почтили минутой молчания.

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят во всех муниципальных образованиях Республики Адыгея.

Власть Работа власти Регионы В регионах

Главное сегодня

Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза
МИД РФ: Россия готова доказать причастность Запада к химатакам в Сирии
При отборе проб в Сирии и в "деле Скрипалей" были допущены ошибки
Власти Ирана допустили выход из ядерной сделки
В Донбассе приговорили Порошенко к пожизненному заключению