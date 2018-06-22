Глава Адыгеи принял участие в акции "Свеча памяти"

В День памяти и скорби в Адыгее проходит цикл патриотических мероприятий, посвященных памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Начались они на центральном мемориале республиканской столицы со Всероссийской акции "Свеча памяти", которая продолжилась возложением венков и цветов к Вечному огню.

В церемонии приняли участие глава РА Мурат Кумпилов, председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЮФО по РА Сергей Дрокин, руководитель администрации главы региона и Кабинета министров Мурат Тхакушинов, руководители правоохранительных органов республики, члены Кабинета министров, депутаты Госсовета-Хасэ, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, молодежь, волонтеры и жители республики.

"Великая Отечественная война вошла в судьбы каждой семьи. И сегодня для всех нас - День памяти и скорби. Многонациональный советский народ воевал долгих 1418 дней. Победа осталась за нами", - сказал Мурат Кумпилов.

Адыгея внесла весомый вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками. Из республики в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт более 80 тысяч человек, свыше 33 тысяч погибли. 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.

Память погибших в Великой Отечественной войне участники церемонии почтили минутой молчания.

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, проходят во всех муниципальных образованиях Республики Адыгея.