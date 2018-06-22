Иностранцы на ЧМ-2018 влюбились в казачьи обычаи и нравы

Гости Чемпионата мира по футболу в Ростове не только наслаждаются спортивным праздником, но и с большим удовольствием изучают местные достопримечательности.

Например, настоящий фурор произвели накануне матча "Уругвай - Саудовская Аравия" выступления казачьих творческих коллективов и церемония заступления на службу конной казачьей дружины. Сначала на небольшой сцене под открытым небом выступили воспитанники Донского императора Александра III и Орловского кадетских корпусов. Молодые казачата представили гостям свой традиционный казачий танец и фланкировку шашкой.

Но самую горячую реакцию вызвали дружинники-конники. Например, развод казачьего почетного караула перед главным корпусом Южного федерального университета, а также торжественный развод-построение на пляжной зоне Левбердона. Как сообщил директор регионального департамента по делам казачества Александр Палатный, такие мероприятия будут проводиться перед каждым матчем в Ростове.

- Ростовская область живет казачеством и гордится им, - считает Александр Палатный. - Наши гости с большим интересом знакомятся с казачеством, и мы рады показать им все самое интересное, что у нас есть.

Интерес к казачеству таков, что группа журналистов из Швейцарии и Франции даже специально поехала в Старочеркасск снимать документальный фильм о местных традициях и нравах.

В целом гости оказались весьма хорошо подкованы в истории и обычаях донских казаков. Многие из них даже выучили такие сложные для произношения выражения, как "здравствуйте, друзья", "мы приехали с любовью". Все опрошенные гости отметили доброжелательность ростовчан и "невероятную красоту" местных девушек. А еще некоторые из них обещали вернуться на Дон после Чемпионата.