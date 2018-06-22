На Кубани онкологи восстановили пациенту нос из ребра

В Краснодарском краевом онкологическом диспансере 68-летнему пациенту из станицы Нижнебаканской ампутировали нос, пораженный злокачественной опухолью, а затем провели реконструктивно-восстановительную операцию. На Кубани такую операцию провели впервые.

По сообщению пресс-службы министерства здравоохранения, в сентябре прошлого года пенсионер, проживающий в станице под Новороссийском, пришел на День открытых дверей в онкодиспансер. На приеме врачи сразу определили у него наличие злокачественного новообразования и предложили госпитализацию.

- У мужчины на протяжении нескольких лет шел патологический процесс, но он никуда не обращался. Все началось c маленького пятнышка (опухолевого образования) на коже носа, затем опухоль проросла в хрящевую и костную ткани носа. К нам он поступил с 4-й стадией заболевания, когда носа практически уже не было - одна сплошная рана, - поясняет заведующий отделением опухолей головы и шеи краевого онкодиспансера Олег Нефедов.

Проведенное лечение оказалось эффективным, и пациент быстро восстановился. Через полгода медики приняли решение выполнить реконструктивно-восстановительную операцию. Подготовка шал поэтапно: сначала изготовили макет носа с помощью 3D-КТ-моделирования, затем сформировали "новый нос" из фрагментов ребра и предплечья. Самым сложным было соединить полученный материал с сосудами лица и шеи. Реконструкция лица длилась более шести часов. После операции прошло уже шесть недель, ткани прижились, и сейчас пенсионер находится в хорошей форме.

Данное хирургическое вмешательство считается высокотехнологичным и требует тщательного подбора пациентов.

В крае такие операции еще не проводились, да в стране и в мире, как говорят специалисты, их делают редко в силу многоэтапности, продолжительного времени требующегося анестезиологического пособия, специфического и длительного послеоперационного периода (он связан с поддержанием жизнеспособности лоскута после наложения микрохирургических сосудистых анастомозов).