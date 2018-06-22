Нигерийские фанаты отметили приезд в Волгоград танцами

Болельщики из Нигерии прибыли в Волгоград поддержать свою команду, которая проведет здесь матч чемпионата мира по футболу против сборной Исландии. Только выйдя на перрон вокзала, африканцы спели песню, сопровождая вокал танцевальными движениями.

- Здесь очень классно. Я первый раз в России, и, по-моему, здесь совсем не холодно. Как видите, я в футболке. Русские очень приятные люди, - поделился впечатлениями с корреспондентом "РГ" нигериец Джиди.

С собой африканцы привезли барабаны, в которые вместо палочек били бутылками из-под молока. У Нигерии в Волгограде будет также поддержка в лице группы мексиканцев, с которыми они познакомились уже в России.

- Я приехал поболеть за Нигерию, потому что это очень интересная команда, а нигерийцы очень веселые и дружелюбные парни, - сказал мексиканец Луис. - А завтра уже будем болеть за свою сборную. Я для этого привез с собой сомбреро.