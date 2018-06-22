Под Волгоградом в оздоровительном лагере погиб подросток

В Волгоградской области сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства смерти 12-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован в больницу Среднеахтубинского района из оздоровительного лагеря, но врачи не смогли его спасти.

Как сообщает пресс-служба СКР, скончавшийся мальчик был воспитанником одной из спортивных школ Волгограда, и 21 июня в составе спортгруппы прибыл в детский оздоровительный лагерь.

"На другой день во время тренировки подросток почувствовал недомогание и потерял сознание. Бригада скорой медицинской помощи доставила его в больницу, где он скончался. По предварительным данным судебно-медицинских экспертов причиной смерти школьника стал отек головного мозга", - уточнили в ведомстве.

Волгоградские следователи организовали доследственную проверку по факту смерти ребенка.