Ростовчанке после укуса комара удалили червя-паразита

A Worm That Can Really, Really Get Under Your Skin: https://t.co/swQaFD9E36



When an infected mosquito sips your blood, the parasitic larvae latch on to your skin and enter through the bite wound. Eventually, the larvae grow — and can start moving. h/t @NadiaMacias pic.twitter.com/8JsN19sOP4 — NPR Goats & Soda (@NPRGoatsandSoda) 21 июня 2018 г.

Жительнице Ростова-на-Дону пришлось обращаться за помощью к хирургам-инфекционистам, чтобы удалить длинного паразитического червя. Нематода попала в организм 32-летней женщины после укуса комара в Подмосковье. Уникальный медицинский случай заинтересовал специализированное издание New England Journal of Medicine.

Как пишет издание, в Московской области молодую женщину покусали комары. Через две недели она обратилась за помощью к офтальмологу с жалобой на непонятные "узелки, двигавшиеся под кожей на лице". Сначала опухоль находилась под левым глазом, а затем у нее сильно отекла верхняя губа. Все изменения на ее лице пострадавшая снимала на камеру телефона. В итоге женщину лечил врач Ростовского государственного медицинского университета Владимир Карташев.

"Осмотр показал поверхностное перемещение продолговатого узелка на левом верхнем веке. В ходе операции паразит был закреплен щипцами и удален хирургическим путем", - написал ростовский хирург.

Оказалось, что в организм женщины попала нематода рода Dirofilaria. Как сообщили "РГ" в Ростовском государственном медицинском университете, резервуаром паразитарной инвазии являются собаки, а переносчиком дирофиляриоза являются комары. Человек инфицируется при укусе зараженного комара.

"Диагноз дирофиляриоза вызывает трудности, так как больные обращаются к врачам разных специальностей. Лучше всего с этим заболеванием знакомы окулисты. Ультразвуковое исследование является единственным методом дооперационной диагностики. Его рекомендовано выполнять всем больным, у которых обнаруживают подкожный узелок", - уточнили в медицинском учреждении.

Справка "РГ"

Впервые в России случай дирофиляриоза был выявлен в Краснодарском крае в 1915 году. На сегодняшний день число случаев дирофиляриоза среди россиян достигло 1846. Заболевание зарегистрировано в 53 субъектах РФ. Случаи заболевания наблюдались в Австрии, Франции, Венгрии, Италии, Румынии и Украине, а также странах Африки и Азии. Индивидуальная профилактика дирофиляриоза заключается в защите от укусов комаров - ношении защитной одежды и использовании репеллентов.