Новости

Анна Кузнецова прокомментировала свое переназначение детским омбудсменом 17:20
Артем Дзюба выразил готовность "сыграть" за женскую сборную России 17:18
Спин-офф мультсериала "Бивис и Баттхед" "Дарья" получит "перезапуск" 17:10
РФ и Южная Корея создадут платформу для четвертой промышленной революции 17:10
Трейлер и постеры: экологический постапокалипсис The Domestics 17:06
Ушаков рассказал об отсутствии ответа лидера КНДР на приглашение в РФ 17:05
Составлен рейтинг регионов по доходам от штрафов за нарушение ПДД 16:45
Под Калининградом осудят "Деда Мороза", сломавшего челюсть подростку 16:42
"Джейме Ланнистер" рассказал про самую жестокую сцену "Игры престолов" 16:31
В Югре вертолет совершил жесткую посадку 16:28
В Волгограде владелец лодочной станции отправлен под домашний арест 16:26
Ростовчанке после укуса комара удалили червя-паразита 16:26
Роналду и Головин стали лидерами по подписчикам после первого тура ЧМ 16:26
Бизнесвумен из КБР не доплатила налогов на четыре млрд рублей 16:21
Ник Кейв: "Нелюбовь" Андрей Звягинцева - чистая мизантропия 16:16
Возгорание самолета в аэропорту Тюмени попало на видео 16:09
Ученые выяснили, в каком возрасте лишний вес защищает от рака 15:56
Новый японский кроссовер доступен для заказа в России 15:55
На Кубани онкологи восстановили пациенту нос из ребра 15:33
Как правильно загорать на солнце 15:10
Бывший вице-премьер Крыма получил 11,5 года колонии 14:58
Диспетчеры опровергли опасное сближение самолетов в ростовском небе 14:55
Бразилия - Коста-Рика - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 14:50
В Минске после шестилетней реконструкции открыли стадион "Динамо" 14:26
Безуглов: Игроки сборной России сдали более 300 допинг-проб 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Тест: Как правильно загорать на солнце
Тест: Как правильно загорать на солнце
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
22.06.2018 16:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ростовчанке после укуса комара удалили червя-паразита

Текст: Николай Грищенко

Жительнице Ростова-на-Дону пришлось обращаться за помощью к хирургам-инфекционистам, чтобы удалить длинного паразитического червя. Нематода попала в организм 32-летней женщины после укуса комара в Подмосковье. Уникальный медицинский случай заинтересовал специализированное издание New England Journal of Medicine.

Как пишет издание, в Московской области молодую женщину покусали комары. Через две недели она обратилась за помощью к офтальмологу с жалобой на непонятные "узелки, двигавшиеся под кожей на лице". Сначала опухоль находилась под левым глазом, а затем у нее сильно отекла верхняя губа. Все изменения на ее лице пострадавшая снимала на камеру телефона. В итоге женщину лечил врач Ростовского государственного медицинского университета Владимир Карташев.

В Ростове-на-Дону открылся центр ядерной медицины

"Осмотр показал поверхностное перемещение продолговатого узелка на левом верхнем веке. В ходе операции паразит был закреплен щипцами и удален хирургическим путем", - написал ростовский хирург.

Оказалось, что в организм женщины попала нематода рода Dirofilaria. Как сообщили "РГ" в Ростовском государственном медицинском университете, резервуаром паразитарной инвазии являются собаки, а переносчиком дирофиляриоза являются комары. Человек инфицируется при укусе зараженного комара.

"Диагноз дирофиляриоза вызывает трудности, так как больные обращаются к врачам разных специальностей. Лучше всего с этим заболеванием знакомы окулисты. Ультразвуковое исследование является единственным методом дооперационной диагностики. Его рекомендовано выполнять всем больным, у которых обнаруживают подкожный узелок", - уточнили в медицинском учреждении.

Справка "РГ"

Впервые в России случай дирофиляриоза был выявлен в Краснодарском крае в 1915 году. На сегодняшний день число случаев дирофиляриоза среди россиян достигло 1846. Заболевание зарегистрировано в 53 субъектах РФ. Случаи заболевания наблюдались в Австрии, Франции, Венгрии, Италии, Румынии и Украине, а также странах Африки и Азии. Индивидуальная профилактика дирофиляриоза заключается в защите от укусов комаров - ношении защитной одежды и использовании репеллентов.

Общество Здоровье В регионах

Главное сегодня

Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза
МИД РФ: Россия готова доказать причастность Запада к химатакам в Сирии
При отборе проб в Сирии и в "деле Скрипалей" были допущены ошибки
Власти Ирана допустили выход из ядерной сделки
В Донбассе приговорили Порошенко к пожизненному заключению